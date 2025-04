Sociální sítě mě dokážou živit lépe než herectví, směje se Veronika Arichteva

„Na tom Instagramu se dá vydělat víc peněz než herectvím v mém případě, takže tam zůstávám,“ prohlásila se smíchem. „Mě baví něco dělat. Já si úplně neumím představit, že bych byla třeba jenom máma – a to vůbec nic nemám proti ženám, které jsou třeba jen maminky a jenom se věnují svým dětem. Naopak, přijde mi to skvělé, když se žena dokáže věnovat jenom dítěti bez toho, aniž by jí z toho hráblo.“

Přesto jí způsob výchovy jejího čtyřletého syna Luky velice leží na srdci. A tak ač ona sama tráví na sociálních sítích spoustu času, striktně mu s manželem zakazují tablet. „Nejdřív jsem tvrdila, že žádný tablet do patnácti neuvidí, ale pak jsme trochu povolili,“ vypráví Arichteva s tím, že pozorovali, že spolu s tabletem se jeho chování mění k horšímu. „My jsme se samozřejmě snažili navolit tam rodičovské programy, ale stejně se vždy proklikal až k takovým ruským videím, kde se děti mlátí a hádají, což začal hodně opakovat. Tak jsme mu to sebrali, a dobré – zatím držíme. Tablet neexistuje.“

Oba s manželem věří v otevřenou komunikaci a vzájemnou důvěru. „Je pravda, že jsem matka jen jednoho dítěte a ještě malého, přesto si – možná naivně – myslím, že když k němu budeme přistupovat s tím, že on nám může věřit, my mu věříme, dá se to všechno zvládat líp,“ říká a dodává, že by byla ráda, kdyby v budoucnu trávil čas venku s kamarády. „Nebo kdyby chodil do fitka, tak za mě pecka! Pořád lepší, než kdyby seděl na lavičce na autobusu s tabletem v ruce.“

Na závěr Veronika Arichteva prozradila, že se po mateřské pauze intenzivněji vrací ke svému hereckému povolání a aktuálně se chystá na premiéru v Divadle Kalich. „Moje postava je taková novopečená maminka tříměsíčního miminka, která to chce dělat trochu jinak, což je mi blízké,“ řekla s úsměvem.