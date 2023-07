U mateřství jsem si nezvykla na absenci spánku, říká Veronika Arichteva

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jak na vás letos dýchly Karlovy Vary?

Velmi rychle, protože jsem tady původně měla být i s mužem několik dní. Měli jsme všechno připravené, zamluvené, domluvené, moc jsme se těšili. A jak už to tak bývá, moje dítě nám do toho hodilo vidle, nebo respektive moje maminka, která nám onemocněla, lehla a tím pádem jsme neměli hlídání. Takže jsem byla za naši rodinu do Varů vyslána já. Já si to tady dneska v rychlosti užiju, vyspím se a zase pojedu zpátky domů dělat maminku.

Pozastavujete se nad tím někdy, jak mateřství výrazně změní priority veškerého dění?

Nepozastavuju, protože myslím, že člověk tuší, že to bude jiné. Ale je pravda, že třeba jediné, na co jsem si nezvykla, je absence spánku. To je fakt věc, na kterou si prostě zvyknout neumím. A pak teda taky na ty změny plánů, to je další věc, která mě samozřejmě vždycky trošku rozhodí.

Vary, to je i sebeprezentace hereček. Berete to nějak zodpovědně? Máte nervy? Třeba, že vás tady někdo uvidí, kdo vás chce obsadit, mimo manžela Bisera?

Ne. Já si zas takové ambice úplně nedělám. Většinou, když sem jedeme, tak se jedeme fakt podívat na filmy, na známé, potkat se kamarády, protože vždycky přes rok v Praze na to nebývá prostě čas, jak jsou všichni rozlítaní. Takže my to bereme spíš takhle. Samozřejmě udělám tady nějakou práci, když je potřeba, ale že bych si tady tak jako chodila po ulicích a říkala, na koho se mám hezky usmát, aby mě obsadil? A že bych z toho byla nervózní? Tak určitě ne. Já už takovéto ambice určitě nemám. A ty jsi tady viděl nějakého režiséra? Kde jsou? No, tak kde jsou?

Veronika Arichteva, Biser Arichtev a jejich syn Luka (Praha, 6. dubna 2023)

Prý jsou tady dokonce i z Itálie.

Umím buongiorno, si. To asi je italsky?

Můžu vás přiučit. Sono Veronika Arichteva, sono attrice e sono molto riccha.

Jsem notorika? No to já jsem trošku notorika! (smích)

Viděla jste zahajovací ceremoniál? Kdo je podle vás hlavní hvězdou ve Varech? Kdo vás třeba uchvátil svojí róbou?

Nebyla jsem tady na zahájení osobně a ani v televizi jsem to nestihla. Viděla jsem samozřejmě něco na internetech a tak, ale teď bych fakt kecala, kdybych... Vím, že mě hrozně okouzlila Eliška Křenková, která měla premiéru Úsvitu, což mě strašně mrzí, že jsme neviděli. Doufám, že bude jiná příležitost si na to zajít do kina.

Konzumujete ráda coby nestranný, nezúčastněný člověk ty karlovarské přešlapy a faux pas?

Takhle. Před chvílí mi dvakrát vlítl vítr pod šaty a zvedl mi je tak, že byla vidět celá moje pr..l s celou celulitidou. A tělové spodní prádlo. Doufám, že pro dnešní den už mám faux pas za sebou tady. Prostě že moji pr..l už viděli všichni. No, hele, stane se. Samozřejmě se člověk snaží, aby se někde nesetnul tak, že by někde mohl být viděn. Ale já to nemám ani normálně. Jako jo, vydržím dlouho, ale nikdy jsem nešla do plnejch, řekla Veronika a ve tři ráno si mě natočili tady u stromu. Ale myslím, že k tomu to patří.

Jakou částku jste schopná dát paparazzi za to, aby stáhli třeba nelichotivé fotky? Nebo jste pyšná na svoje přednosti i zadnosti?

Co na mě máte? (smích) Kolik chcete? Pojďme se bavit takhle. Nikdy jsem neměla potřebu tohle řešit. Nebo doufám, že nikdy o mně nevyšlo nic, co by... Nebo to se dělá takhle, že někdo dá prachy paparazzi, aby mu něco nezveřejnili? Nevím, já se snažím chovat slušně a holt, když by něco prasklo, tak by to prasklo. Nevím, jak to člověk dokáže ovlivnit. Nedokáže.

Z kolika procent byste řekla, že jste teď herečkou, protože asi nejde úplně na sto procent se věnovat herectví, mateřství. Chcete někdy to herectví na pauzu odložit třeba na rok, na dva?

Já jsem ho docela odložila v době covidu a když jsem byla těhotná. Se synem samozřejmě nejsem tolik aktivní v herecké sféře, ale vlastně mám své představení, které hraju. Teď mě v létě čeká zase čtvrtý ročník Shakespearovských slavností se Zimní pohádkou. Zvu vás, přijďte, je to fakt krásné. Máme to rádi.

Vždycky tak něco točím, ale nejsem na plný úvazek. Nechci. Mám malé dítě a chci s ním být, vyrůstat. Proto mám ty Instagramy, proto s holkami máme merch 3v1, protože to jsou věci, které se dají dělat víceméně trošku z domova. Takže vlastně mně to vyhovuje, že mám pocit, že nezanedbávám svoje dítě, že jsem máma, ale zároveň dělám práci, co mě baví, a já jsem, si myslím, všestranný člověk. Že i kdybych prostě nepotkala tady teda žádného režiséra, který by mi dal práci, tak se dokážu uživit i jinou prací, která mě bude bavit. A mám manžela taky! (smích)