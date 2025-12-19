Vánoce bez otce a syna. Náš chlapeček tu měl být s námi, smutní Arichteva

Veronika Arichteva popsala, jak se v poslední době cítí. „Mám dny, který jsou dobrý a blbý. Asi jako každej. Dny, který jsou moc dobrý, ale i ty, co jsou úplně na pi*u. A těch mám v poslední době zase nějak víc,“ uvedla ke snímku vánočního stromku a rodinných fotek.
Manželka režiséra Bisera Arichteva (49) přiznala, že letošní advent je pro ni obzvlášť náročný. „Možná proto, že momentálně žiju ten čas, kdy tady náš chlapeček měl být s náma. Možná proto, že to budou první Vánoce bez táty. Možná proto, že jak říká moje terapeutka, jsem pořád ještě na samým začátku,“ napsala svým sledujícím, kterých má na Instagramu 567 tisíc.
Maminka pětiletého syna Luky vysvětlila, proč se rozhodla své bolestné pocity sdílet veřejně. „Vždycky jsem se tady snažila ukazovat střípky reality mýho života. Myslím tý reality, která mě v jiným veřejným prostotu nemůže ohrozit. Takže spíš tu hezčí,“ dodala s tím, že ji pravděpodobně sledují i lidé, kteří si procházejí podobným obdobím.
„A já cítím zodpovědnost za to, co na tomhle profilu vidíte. A vážně bych nerada v někom vzbuzovala mylnej dojem a otázky proč ta Veronika se dokáže smát a fungovat, když já toho nejsem schopná. Věřte mi, že často taky nejsem. Ale vím, že když mám zrovna ty dobrý dny, tak je chci trávit smíchem a nějakou normálností. To pomáhá mně,“ napsala.
„A taky to … dávat si malý cíle, mít vždycky záložní plán, dokázat si říct o pomoc a vědět, že to, co mi dělalo dobře a pomáhalo včera, nemusí dělat dobře a pomáhat zítra,“ popsala.
Na konec připomněla, aby si lidé vážili toho, že mohou svátky trávit se svými blízkými. „Já jenom, že je úplně jedno, kolik toho máte nakoupeno a připraveno na Vánoce. Buďte s těma, co vás milují a vy je. To úplně stačí,“ uzavřela Arichteva, která se v říjnu svěřila, že přišla o vytoužené druhé miminko.