„Je pravda, že mi v nich dneska byla trochu zima, protože venku je sedm stupňů, ale v autě si můžu zapnout topení,“ říká herečka, pro niž je móda trošku profesí. S Martinou Pártlovou vytvářejí v rámci značky 3 v 1 vlastní merch. Přesto trendy příliš nesleduje. Ráda nosí, co se jí líbí a v čem se cítí pohodlně.

Díky tomu, že značku měla zaregistrovanou na své jméno, nemusely s Pártlovou po odchodu Nikol Leitgeb řešit právní záležitosti kolem ní. „Jsme rozumné ženské, normálně jsme se dohodly. To, že jedna už v tom pokračovat nechtěla a další dvě ano, nebyl důvod všechno ukončit nebo si dělat naschvály,“ popisuje situaci Veronika, která se věnuje i hraní. V Divadle Kalich začala zkoušet novou hru Malé chytré lži.

Od narození syna Luky, kterému jsou čtyři roky, je to první zkoušení na divadle. Na mateřské přitom nebyla. „Celou tu dobu jsem jezdila a pořád jezdím s představeními Benátky pod sněhem a Příběh jednoho hradu a v létě budu hrát už sedmým rokem v rámci Shakespearovských slavností v Zimní pohádce,“ vysvětluje.

„Luka se narodil v době covidu, takže jsme nějakou dobu byli všichni doma. Když mu byl rok, točila jsem s Bisim (manžel režisér Biser A. Arichtev - pozn.red.) seriál O mě se neboj. A po celou tu dobu jsme vytvářely kolekci pro 3 v 1, což v tom covidu, proč to nepřiznat, vynášelo největší prodeje, když byly obchody zavřené. Ale člověk se tomu musí věnovat stejně jako Instagramu, který mě taky do jisté míry živí,“ popisuje svoje poslední léta herečka.

Veronika Arichteva, Biser Arichtev a jejich syn Luka (Praha, 6. dubna 2023)

„Ono se zdá, že být influencerem není žádná práce, že jenom něco vyfotíte a dáte to na sítě. Ale je to jinak. V podstatě jste taková malá reklamní agentura, akorát si všechno musíte udělat sama. Natočit, sestříhat… S tím mi teď pomáhá kamarád Lukáš, protože to už bych kapacitně nezvládla. Ale stejně je na vás, abyste vymyslela koncept videa, které bude dávat smysl a lidi zaujme. Takže je to taky práce a věnuji se jí po celou dobu mateřství,“ vypráví.

Změnilo se jediné, že svého syna už na sítě nedává. „Šlo to postupně a v září jsem to utnula definitivně a taky jsem to svým sledujícím oznámila, protože se mě na něj ptali. Dřív jsem si říkala, vždyť je součástí mojí rodiny a já žiju do jisté míry veřejný život, takže ano, bude tam se mnou. A nedovedla jsem si představit, že bych mu dávala přes obličej nějaké samolepky. Ale teď vidím, že není dobré ukazovat děti od malinka na sítích, když si o tom nemohou samy rozhodnout. Je to o respektu k tomu dítěti a já jsem zastáncem respektující výchovy. Je v pořádku rozhodovat jako rodič za dítě ve spoustě věcech, ale tady to není nutné, není třeba, aby tam byl,“ vysvětluje.

A přidává další závažné důvody, které ji ponoukly k tomuto kroku. „Začala jsem se bát umělé inteligence, protože to, co dokáže, není žádná legrace. A lidi už taky začínali Luku poznávat na ulici a volat na něj jménem. Takže jsme ho přestali ukazovat a sdílet a myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ doplňuje.

Vždycky chtěla syna vychovávat jinak, než viděla běžně kolem sebe. „Akorát jsem nevěděla, že se to jmenuje respektující výchova. Ale zajímala jsem se o to, četla různé publikace... Tím neříkám, že vychovávám podle knížek, ale pokud nechcete jít ve vzorcích svých rodičů nebo toho, jak se tady běžně vychovává, což je většinou autoritativně, tak potřebujete nějaké informace, jak to dělat jinak, aby to fungovalo,“ popisuje kroky, jež ji dovedly k vyhledání dětské psycholožky.

„Spousta lidí mi vytýká: No, ona musí mít koučku, neumí sama vychovávat dítě. Ale právě proto, že ho chci vychovat líp a tak, abych toho co nejméně pokazila, ji mám,“ vysvětluje. „Když má Luka trable nebo se něco děje, nechci to řešit řevem, plácnutím přes zadek nebo dalšími tresty. Raději hledám jiné cesty. A jeden čas mi tahle setkávání hodně pomáhala. Baví mě poslouchat na toho téma i podcasty, protože si myslím, že bití dětí není správné.“

S manželem jsou ve výchově Luky zajedno. „Já jsem možná trošku přísnější, ale oba se ho snažíme vychovávat s láskou a pochopením než zákazy, ponižováním a bitím. Bisi měl tohle v sobě daleko víc než já. A je super, že je táta, který se výchovy účastní. Když se mu narodil první syn Teo, dneska je mu už šestnáct, neměl šanci být s ním tolik doma jako první rok s Lukou. Protože v té době dělal Vyprávěj a točilo se nepřetržitě. Takže teď si roli otce užívá víc. A všechno děláme spolu, což je skvělý,“ říká.

Kromě postavy ve hře Malé chytré lži, která je jí velmi blízká, protože jde o maminku, jež se rozhoduje, zda „opustit“ několikaměsíční miminko a vrátit se do práce, nebo se raději věnovat jeho péči, bude brzy točit nový seriál pro Novu. „Bisi řekl, že teď bude chvilku doma, abych se mohla víc věnovat herectví. A pak se vystřídáme. V srpnu zase začne točit on,“ říká Arichteva. „A konečně taky budeme dávat do kupy zahradu kolem našeho domu.“