Začala jsem zase s nikotinem a terapií, přiznala Arichteva měsíc po ztrátě syna

„Svět se nezastavil. Ani ten náš. Za těch několik dlouhých týdnů jsem probrečela spousty hodin. Prosmála spousty minut. Dokázala vstávat z postele, nebo v ní zůstala i celé dny. Propovídala několik večerů a nocí s manželem. Zase si připomněla, že mám nejlepšího chlapa na světě. Nespočetněkrát jsem se objala s rodinou. A začala znovu s nikotinem,“ začala Veronika Arichteva svůj dlouhý čtvrteční příspěvek na Instagramu.
Herečka také popsala, že začala mimo jiné znovu s terapií, pravidelně dokázala odvést syna Luku do školky, zase ho vyzvednout a neustála pár jeho hysterických záchvatů. Zjistila také, kolik krásných lidí má kolem sebe, potkala se s kamarádkami a uvařila hodně večeří a dost z nich i snědla.
„Postavila jsem také desítky domečků z Lega, přestavěla Lukovi pokojíček, nachodila pár kilometrů, vypila litry heřmánkového čaje, přerovnala kuchyň a skoro všechny skříně, nenašla jsem sílu otevřít memory box (vzpomínkovou krabičku) a zjistila jsem, že potřebuju začít pracovat,“ vysvětluje.
Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko
Vrátila se k navrhování kolekce a po ztrátě syna si přečetla mnoho podobných příběhů jiných žen se stejným koncem. „Zjistila jsem, že v tom nejsme sami. Nechtěla jsem udržet slzy, když si Luka potřeboval povídat o bráškovi a párkrát uvěřila, že zas bude dobře,“ dodala a poděkovala za obrovskou vlnu podpory na sociálních sítích, kde jí okamžitě po zveřejnění příspěvku začali vyjadřovat podporu kamarádi z řad známých osobností i běžní sledující.
Manželé začátkem října oznámili, že přišli o vytoužené miminko. „Synovi přestalo tlouct srdíčko pod tím mým,“ napsala tehdy herečka k fotce obrázku rodiny, který namaloval její syn Luka.
Připojila dojemný vzkaz přímo pro miminko. „Náš malinkej nádhernej chlapečku, máme srdce roztříštěný na miliony kousků, ale věř, že v nich vždycky budeš mít svoje místo. Držet Tě poprvé v náručí a pak Tě muset nechat jít nás zlomilo. Budeme Tě milovat do konce našich životů a navždy budeš součástí naší rodiny. Navždy! Až na měsíc a zase zpátky. Tvoje máma a táta.“
Zprávu o druhém těhotenství zveřejnila Veronika Arichteva v červenci, protože už ho nešlo dál skrývat. Herečka a režisér Biser Arichtev mají čtyřletého syna Luku Christa. Arichtev má z předchozího vztahu ještě syna Teodora.