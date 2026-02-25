Sestěhovali jsem se po třech týdnech, říká Biasiol o vztahu s Dejdarem

Autor:
Influencerka Veronica Biasiol (27) promluvila v Show Jana Krause o vztahu se synem herce Martina Dejdara Matějem (27). Prozradila i čemu se nyní nejvíc věnuje pracovně.

„Jsem zadaná. Šťastně,“ řekla Veronica Biasiol s tím, že na případnou svatbu nechce naléhat. Jsou spolu relativně krátce, ale vztah posunuli rychle kupředu.

„Známe se čtyři měsíce. Ale po třech týdnech jsme se sestěhovali,“ prozradila Biasiol, která v minulosti randila i se ženami.

Veronica Biasiol v Show Jana Krause (únor 2026)
Matej Dejdar a Veronica Biasiol (4. února 2026)
Matěj Dejdar, Veronica Biasiol
Veronica Biasiol s Matějem Dejdarem a jeho rodiči
33 fotografií

Už se dobře poznala i s rodiči svého přítele a ti ji přijali s otevřenou náručí „Já myslím, že jsme si sedli úplně perfektně. Ona je velmi, velmi fajn. Je pracovitá, soběstačná. To se mi na tom velmi líbí,“ řekl v nedávném rozhovoru Martin Dejdar.

Pracovitá Veronica Biasiol je nejen na sociálních sítích. Nedávno založila vlastní salon. „Dlouhou dobu jsem školila na škole, kde se dělal make-up a řekla jsem si, že chci mít svoje místo, kde budou ošetření i se budou ženy učit líčit, aby každá věděla, že může být krásná,“ říká Biasiol, která zkušenosti s kosmetikou sbírá všude po světě.

Mužům jsem moc nedávala šanci, ale Matěj mě zaujal, říká Biasiol o Dejdarovi

„Minulý rok jsem byla na světové soutěži v Kambodži a Asie je úplně zblblá do trendů, jak člověk musí vypadat prototypově. V Bangkoku je přesně daný standard toho, jak člověk musí mít vlasy, jak musí mít namalované oči,“ popsala.

V Česku jsou podle ní naštěstí ženy osobitější. „Trendy jako korejská kosmetika přichází i k nám, ale Češky jsou krásné ženy samy o sobě a naštěstí nemají tendenci podléhat jim. Spíš se toho dotkneme, že něco takového existuje a vezmeme si z toho, co se nám bude hodit,“ říká Biasiol.

Sestěhovali jsem se po třech týdnech, říká Biasiol o vztahu s Dejdarem

