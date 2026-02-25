„Jsem zadaná. Šťastně,“ řekla Veronica Biasiol s tím, že na případnou svatbu nechce naléhat. Jsou spolu relativně krátce, ale vztah posunuli rychle kupředu.
„Známe se čtyři měsíce. Ale po třech týdnech jsme se sestěhovali,“ prozradila Biasiol, která v minulosti randila i se ženami.
Už se dobře poznala i s rodiči svého přítele a ti ji přijali s otevřenou náručí „Já myslím, že jsme si sedli úplně perfektně. Ona je velmi, velmi fajn. Je pracovitá, soběstačná. To se mi na tom velmi líbí,“ řekl v nedávném rozhovoru Martin Dejdar.
Pracovitá Veronica Biasiol je nejen na sociálních sítích. Nedávno založila vlastní salon. „Dlouhou dobu jsem školila na škole, kde se dělal make-up a řekla jsem si, že chci mít svoje místo, kde budou ošetření i se budou ženy učit líčit, aby každá věděla, že může být krásná,“ říká Biasiol, která zkušenosti s kosmetikou sbírá všude po světě.
Mužům jsem moc nedávala šanci, ale Matěj mě zaujal, říká Biasiol o Dejdarovi
„Minulý rok jsem byla na světové soutěži v Kambodži a Asie je úplně zblblá do trendů, jak člověk musí vypadat prototypově. V Bangkoku je přesně daný standard toho, jak člověk musí mít vlasy, jak musí mít namalované oči,“ popsala.
V Česku jsou podle ní naštěstí ženy osobitější. „Trendy jako korejská kosmetika přichází i k nám, ale Češky jsou krásné ženy samy o sobě a naštěstí nemají tendenci podléhat jim. Spíš se toho dotkneme, že něco takového existuje a vezmeme si z toho, co se nám bude hodit,“ říká Biasiol.