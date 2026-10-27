Verešovou i Mališovou zasáhl konec Věry Komárové v Dermacolu. Posílají jí podporu

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Nabízím nálezné, přišla jsem o kabát za milion, říká ředitelka kosmetické značky
Odchod Věry Komárové z Dermacolu vyvolal velký ohlas. Dlouholetá marketingová ředitelka kosmetické značky oznámila, že po 24 letech dostala od manžela výpověď pro nadbytečnost a ve firmě končí. Podle jejího vyjádření souvisí situace také s majetkovými spory s jejím mužem Vladimírem Komárem, který společnost vlastní. Ten naopak uvádí, že personální změna má obchodní důvody.
Komárová se dočkala podpory od známých žen, které jí v komentářích na Instagramu posílají povzbudivé vzkazy. Mezi nimi je také modelka a podnikatelka Andrea Verešová. „Zlato, ty se neztratíš, jsi silná šikovná žena,“ napsala jí. Komárová jí odpověděla poděkováním a několika srdíčky.
Podporu vyjádřila i česká Miss Earth pro rok 2015, modelka Karolína Mališová, která připomněla, kolik práce Komárová své dosavadní značce věnovala. „Měla jsem možnost několikrát vidět, jak moc jsi pro Dermacol žila a kolik energie a srdce jsi do toho dávala. Myslím, že tvoje absence bude hodně znát,“ vzkázala jí.
Povzbudivá slova připojila také Beha Nguyen. „Moc mě to mrzí, přeji ti, ať zas brzy najdeš světlo na konci tunelu, protože každá místnost, kam vejdeš, se vždycky rozzáří,“ napsala Komárové. Instagramový příspěvek podpořila lajkem například také producentka Olga Menzelová, zpěvačka Kateřina Mátlová či herečky Alice Bendová a Kateřina Klausová.
Komentující Komárové vzkazují, že se nemusí bát začít znovu. „Ženy sobě,“ napsala jedna z uživatelek a připojila symbol bicepsu. Jiná jí popřála, aby se z nepříjemné situace dostala jako vítězka. Objevily se také reakce žen, které její zkušenost spojily s vlastními životními příběhy.
Komárová přitom sama naznačila, že se do budoucna nechce vzdát kosmetického podnikání. Když jedna z komentujících napsala, že už si od Dermacolu nic nekoupí, a zeptala se, zda vznikne nová značka nesoucí jméno Věry, Komárová odpověděla: „To nedělejte, Dermacol je nejlepší značka, lepší není. Novou značku určitě zvažuji.“
V dalším komentáři pak uvedla: „Nový parfém už bude pod novou značkou.“ Její slova tak naznačují, že by se mohla vydat vlastní cestou a na dosavadní zkušenosti navázat novým projektem.
V posledních dvou desetiletích se Věra Komárová zásadně podílela na podobě této známé kosmetické značky. Ve firmě měla na starosti marketingovou strategii, ale také vývoj produktů či expanzi na zahraniční trhy. Její působení zasahovalo do několika klíčových oblastí podnikání Dermacolu. Podle údajů v obchodním rejstříku zatím Komárová zůstává členkou dozorčí rady firmy.
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Vladimír Komár kosmetickou společnost získal v roce 2003. Dermacol tehdy potřeboval nový impuls a Komárová se stala jednou z klíčových osobností jeho dalšího rozvoje. Firma postupně rozšiřovala své působení mimo český a slovenský trh a zaměřovala se také na další evropské země, Blízký východ a Asii.
Důležitou součástí její strategie bylo navázat na dlouhou historii značky a využít její nejznámější produkt, krycí make-up. Ten vznikl v roce 1966 v barrandovských filmových ateliérech a stal se jedním ze symbolů Dermacolu.
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23. ledna 2026