„Hororový příběh z Finnair Business Lounge na letišti v Helsinkách ve zkratce. Můj kabát zmizel přímo ze stojanu v lounge, kde přitom nikdo nebyl. Kdo ho podle vás mohl ukrást? Prosím, sdílejte a pomozte, za nalezení nabízím vysokou odměnu,“ napsala Věra Komárová na sociálních sítích.
Ředitelka kosmetické značky Dermacol se podělila také o video, na kterém originální a nepřehlédnutelný módní kousek ukázala. „Protože reprezentuji svou společnost, vždy se snažím vystupovat na té nejvyšší úrovni. Ten den jsem měla na sobě svůj oblíbený kousek, kabát značky Fendi. Jeho hodnota je 40 tisíc eur,“ popsala podnikatelka na Instagramu.
Kabát v salónku pověsila na stojan, posadila se a četla si. Když se později chystala k nástupu do letadla a chtěla si kabát vzít, zjistila, že ze stojanu zmizel. „Okamžitě jsem informovala personál. Ten mi řekl, že to není možné, ale zároveň potvrdil, že kabát viděli a že tam skutečně byl. Požádala jsem je, aby okamžitě zavolali policii,“ popisuje Komárová.
Po čtyřiceti minutách však k jejímu velkému překvapení dorazil pouze člen ostrahy. „Řekli mi, že mám jít na let a vše oznámit pouze online na stránkách policie. Byla jsem opravdu v šoku, protože mi vůbec nepomohli. Řekla jsem jim, že ten kabát je opravdu jedinečný kus a že nutně potřebuji pomoc, ale snažili se mě odstrčit. Ptala jsem se na kamery a bylo mi řečeno, že tam žádné nejsou. Pomoc byla tedy prakticky nulová,“ postěžovala si.
„Prosím, pokud tento jedinečný kus uvidíte, pomozte mi ho najít. Nálezci nabízím samozřejmě vysokou odměnu. A prosím také, myslete na to, že ani v business lounge nejste na tom nejbezpečnějším místě,“ dodává zklamaně.
Věra Komárová je spolumajitelkou značky Dermacol. Vystudovala zahraniční obchod, jazyky a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří sedmi jazyky – česky, italsky, francouzsky, anglicky, rusky, německy a slovensky.
Ve svých sedmadvaceti letech nastoupila do firmy Dermacol a začala pracovat na jejím rozvoji. Maminka tří dcer před několika lety založila také mezinárodní školu Leonardo V. Academy v Praze.