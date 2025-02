„Podobná mi je nejstarší Lenka. Ester asi tím, že dělá úplně všechno a Aňa tím podnikatelským duchem,“ popisuje Geislerová, která měla dcery Lenku a Aňu krátce po sobě a pak s odstupem nejmladší Ester.

Všechny tři jsou umělkyně a není to náhoda. „My jsme v uměleckém prostředí žili. Měli jsme takové i kamarády. Chodili jsme na vernisáže, do divadel, na balet. Cestovat se nemohlo. Takže jim to umělecké prostředí přišlo samozřejmé, protože jsme jiné neměli. Spíš jim to vadilo. Aňa si přála, abych byla u pokladny a chovala se normálně,“ směje se Geislerová.

„Lenka byla jasná, že bude kreslit, protože ji nic jiného nebavilo. Aňa byla nadaná jazykově, ale sama si vybrala herectví a taky sama ze školy odešla. Nezlobila jsem se na ni, jen mi bylo líto, že ten intelekt je takhle spláchnutý. U Esterky jsem nevěděla, protože ta byla nadaná výtvarně, herecky i jazykově. Ale vyhrála ve škole nějakou soutěž a získala za odměnu rok chození do výtvarného kroužku a já se na to šla podívat a měla to výborné, tak jsem řekla, že půjde na výtvarku,“ popisuje Geislerová, která má ke všem třem dcerám blízko.

Byly matce po boku i když jí diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. „Když jsem se dozvěděla, že mám rakovinu, tak jsem se strašně styděla, jako by to byla moje vina. Že si to člověk nějak zavinil. Kdyby se mnou nebyla na vyšetření Ester, tak nevím, jak by to dopadlo, možná bych to i těm dětem tajila,“ říká Geislerová s tím, že to je nejhorší přístup.

„Přede mnou na tu samou rakovinu umřel můj bratranec, který to tajil. Kdyby to řekl, já bych šla na vyšetření a nemusela jsem to dostat. Takže jsem pak obvolala všechny příbuzné, protože tam je možnost, že je to dědičné,“ říká.

Lékaři jí tehdy nedávali velkou šanci. „Podle statistiky říkali dva roky a já to brala, že nějak to je a nějak bude. Doufala jsem, že to přežiju, ale udělala jsem opatření, kdybych to nepřežila. Jsem ráda, že to dopadlo dobře, protože život je úžasný,“ říká deset let po léčbě Geislerová, která má vrozený pozitivní náhled na svět a říká: „Nikdy se z ničeho a nikoho nepodělám, ani z té rakoviny.“