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Vědci hledali ideální tvář. Nejblíž jsou Margot Robbie, Henry Cavill či Elsa Hosk

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Tvar obličeje výrazně ovlivňuje, jak přitažlivě člověk působí na opačné pohlaví. Vyplývá to ze studie zveřejněné v odborném časopise Progress in Orthodontics. Vědci pomocí počítačových úprav vytvořili ideální ženskou i mužskou tvář a následně je porovnali s obličeji známých osobností. Nejblíže výslednému ideálu měli podle nich herečka Margot Robbie a britský model David Gandy.

„Celkově naše zjištění podporují závěr, že tvar obličeje významně ovlivňuje vnímanou přitažlivost,“ napsali autoři studie.

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Elsa Hosková na přehlídce Victoria's Secret (Šanghaj, 20. listopadu 2017)
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56 fotografií

Výzkumu se zúčastnilo 601 mladých dospělých, jejichž obličeje vědci zaznamenali pomocí trojrozměrných skenů. Na každé tváři vyznačili 716 digitálních bodů, díky nimž mohli detailně porovnávat geometrii jednotlivých obličejů. Šest nezávislých hodnotitelů – tři muži a tři ženy – následně posuzovalo atraktivitu tváří na stupnici od 0 do 100.

Nejlépe hodnocené ženské tváře byly zpravidla užší, s méně plnými tvářemi, štíhlejším nosem s mírně vystupující špičkou a plnějšími rty. Výraznější býval především horní ret. Podobné rysy mají například herečka Margot Robbie nebo švédská modelka Elsa Hosk.

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U mužů nebyla souvislost mezi tvarem obličeje a přitažlivostí tak jednoznačná. Vyšší hodnocení však získávaly tváře s hranatějšími, dobře definovanými rysy, výraznější bradou a silnou čelistí. Takovým charakteristikám podle autorů studie odpovídají například britský model David Gandy nebo herec Henry Cavill.

„Fyzická přitažlivost ovlivňuje mnoho aspektů našeho každodenního života a hraje zásadní roli v mezilidských vztazích. Přestože krásu často považujeme za zcela subjektivní, desetiletí výzkumu ukazují, že se lidé překvapivě dobře shodují na tom, které tváře považují za přitažlivé,“ řekl serveru PsyPost autor studie Georgios Kanavakis z Národní a Kapodistriánské univerzity v Athénách.

Podle Kanavakise přitažlivost neurčuje jediný dokonalý nos, brada nebo čelist. Rozhodující je souhra jemných rysů, které dohromady vytvářejí harmonický celek. Právě celková vyváženost obličeje podle vědců hraje při vnímání atraktivity nejdůležitější roli.

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