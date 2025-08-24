„Večerníček patří již šedesát let k tomu nejlepšímu v oblasti dětské tvorby Československé, respektive České televize,“ říká Petr Koliha, výkonný ředitel ČT :D. Jeho slova doplňuje tamější programový dramaturg Miloš Zvěřina: „Tajemství obliby tohoto většinou animovaného ‚seniora‘ tkví v jeho neuvěřitelné a nestárnoucí vitalitě. Je bez nadsázky multigeneračním fenoménem... Večerníček má sice své roky, ale srdcem je stále mladý, připravený objevovat nové pohádky a příběhy.“
Výtvarný otec znělky Radek Pilař Večerníčkovi v jednom z dokumentů vysvětlil: „Vlastně přicházíš ze světa pohádek a do světa pohádek se zase vracíš.“ Pro úplné pochopení vzniku oblíbené znělky a milovaného panáčka je ale potřeba se nejdříve vrátit na úplný začátek...
Stejný je po celých šedesát let Večerníčkův hlas, který přeje divákům dobrý večer i dobrou noc. Namluvil jej tehdy šestiletý Michal Citavý za honorář 65 Kčs.