Čtyřiadvacet hráčů bylo v úvodním díle rozděleno do čtyř skupin po šesti. Účastníci museli během tří minut mezi sebou rozhodnout, kdo ve hře zůstane a kdo ji opustí.
Diskuse probíhala v prosklených kontejnerech uvnitř temné haly. Ve skupině, do níž patřila i Čechová, zazněl argument, že řada úkolů na hradě vyžaduje fyzickou sílu. „Na hradě je hodně her, které vyžadují fyzickou sílu,“ shodli se David se Štefanem.
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Čechová se však začala bránit. „Potřebuješ sociální schopnosti, to není jenom o síle. Já jsem zvyklá řešit psychologii postav, lidské příběhy, vidět za ně. Píšu postavy pozitivní i špatný a musím myslet za všechny z nich,“ vysvětlovala.
„To si ale myslím, že je právě nebezpečné,“ opáčila Jitka. „To jsi ale taky potenciální kudla v zádech, to se na mě nezlob,“ přidal se David.
Zrádci 3
Čechová tak ostatním sama poskytla důvod, proč by se jí měli obávat. Její spoluhráči se shodli, že by v soutěži mohla být nebezpečná, a rozhodli se ji dál nepustit.
Vyřazení ale nebylo definitivní. Čechová dostala spolu s dalšími odmítnutými hráči možnost vybojovat si cestu na hrad ve fyzickém souboji. Spisovatelka se nezalekla ani ostrého střetu se soupeři a jednoho z nich se dokonce pokusila kousnout.
Na konci úvodního dílu si ji Vojta Kotek společně s Kryštofem vybral za jednu z prvních dvou Zrádců.
Kdo je Dagmar Digma Čechová?
Dáša publikuje pod jménem Dagmar Digma Čechová a živí se jako spisovatelka, redaktorka, editorka a jazyková korektorka. Narodila se 2. prosince 1975 v Červeném Kostelci a vedle literatury se věnuje také ochotnickému divadlu. Píše scénáře pro dětské i dospělé soubory, divadelní hry režíruje a sama v nich také vystupuje.
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Nejprve publikovala knihy určené dětem, od roku 2020 píše především společenské romány pro dospělé. Mezi její tituly patří například Nemusíš!, Nesejdeš z cesty, Okno s dívkou a ptáčkem, Podívej se podruhé, Noc špatných polibků nebo Až přestaneš hledat.
Její nejnovější román Pamatuju si tě živou se zabývá nespolehlivostí vzpomínek a otázkou, zda minulost skutečně proběhla tak, jak si ji člověk pamatuje.
Před vstupem do soutěže se Dáša nechal slyšet, že spoléhá na životní zkušenosti, které promítá i do svých knih, a že v konfliktech nerada ustupuje. Což ukázala v prvním díle, kdy se jí ostatní chtěli zbavit. Nedala se. Jestli se jako zrádce bude chtít svým spoluhráčům z prvních minut reality show pomstít, je pro další díly jedním z nejnapínavějších motivů hry.