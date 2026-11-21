Charitativní večer, který byl letos naposledy pro Centrum Paraple, zahájilo vystoupení tanečníků Kateřiny Bartuněk Hrstkové a Lukáše Bartůňka. Ti se postarali také o choreografii, kterou později předvedli vozíčkáři.
Nyní se během charitativního přenosu zatím vybralo více než 41 milionů korun. Rekordní částka padla v roce 2024, kdy se během večera vybralo více než 43 milionů korun a pak ještě dalších šest milionů.
Postupně se představily také příběhy patronů, pro které známé tváře tančily. Cévní chirurg Tomáš Bureš (51) z Kladna, pro kterého tančil Vojtěch Dyk, v únoru 2024 v Itálii nešťastně spadl na lyžích a vážně si poranil krční míchu.
Porota hodnotila soutěžní páry jako vždy, body se jim přičtou k těm z příštího kola. Jako první zatančili slowfox herec Vojtěch Dyk a Catharina Málek. Vybrali si písničku New York, New York. Richard Genzer ocenil hlavně Dykovu krásnou práci rukou. Podle Tatiany Drexler jeho výkonu ale pořád chybí nějaká větší jiskra, která by ji donutila vyběhnout na parket a aby měla „zimomriavky“.
Hodnocení poroty: 32 bodů
Referentka Jana Macíčková (49) z Rožnova pod Radhoštěm, pro kterou tančila Sara Prachař Sandeva, před pěti lety přeletěla přes řídítka, když jí přední kolo zapadlo do odvodňovacího žlabu. Od té doby je na vozíčku.
Herečka Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec předvedli sambu na tradiční jamajskou píseň Day-O (Banana Boat Song). Tatiana Drexler vytkla manželce Jakuba Prachaře „pokrčené“ kolena. Jana Burkiewiczová ocenila, že si herečka začíná tanec užívat.
Hodnocení poroty: 29 bodů
Úřednice Denisa Zahálková (49) z Ústí nad Orlicí, pro kterou tančila Luciana Tomášová, na návštěvě u přátel ve tmě šla ze schodů bez zábradlí, šlápla vedle, zřítila se dolů a vážně si poranila míchu.
Herečka Luciana Tomášová a Robin Ondráček si pro slowfox vybrali píseň Šaškové počmáraní. Zdeněk Chlopčík tanec označil za moc pěkný, vadila mu ale například ztuhlost ramen ke konci čísla.
Hodnocení poroty: 32 bodů
Dobrovolný hasič Milan Prokop (38) z Broumovy Lhoty, pro kterého tančila Marta Jandová, se před osmi lety na společenské akci snažil zastat muže, který při potyčce upadl. Když sám dostal ránu do zad, už se nezvedl. Lékaři mu diagnostikovali vážné poranění míchy.
Zpěvačka Marta Jandová a Martin Prágr zatančili valčík na píseň I Have Nothing. Jana Burkiewiczová ocenila, že tančili valčík od začátku do konce. Podle Zdeňka Chlopčíka zpěvačka do tanců dává srdce a emoce, ale nezapomněl zmínit ani chyby. Ke konci jí například neviděl krk.
Hodnocení poroty: 34 bodů
Kosmetičce Žanetě Pivrncové (44) ze Strakonic, pro kterou tancoval Tomas Sean Pšenička, v květnu 2024 lékaři diagnostikovali nezhoubný nádor, který prorůstal míchou. Po operaci zůstala upoutaná na vozík.
Herec a zpěvák Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová tančili slowfox na píseň Mám rád. Porotci Zdeněk Chlopčík, Jana Burkiewiczová, Richard Genzer byli nadšení. Tatiana Drexler byla nadšená také, prozradila ale, že viděla jednu chybičku, kvůli které jako jediná z poroty nedala páru desítku.
Hodnocení poroty: 39 bodů
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