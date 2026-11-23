Radostnou novinu potvrdil pro časopis People mluvčí hvězdného páru. Manželé si však své soukromí střeží, a tak zatím nebylo uveřejněno jméno ani přesné datum narození nejmladšího přírůstku do rodiny.
Kdo je Daniella Pick Tarantino?
Quentin Tarantino se s izraelskou zpěvačkou a modelkou Daniellou Pickovou seznámil již v roce 2009 v Izraeli, kde představoval svůj film Hanebný pancharti. O dvacet let mladší Daniella je dcerou je známého izraelského zpěváka a skladatele Svika Picka. Jako zpěvačka vystupovala se sestrou Sharonou v duu The Pick Sisters a později sólově.
Tarantino jednou v rozhovoru s Howardem Sternem vzpomínal, že se poprvé setkali v nočním klubu v Tel Avivu a během několika hodin tance doslova propotil košili.
Jejich cesty se natrvalo spojily až v roce 2016 a 28. listopadu 2018 se v Los Angeles vzali. To už bylo Tarantinovi 55 let a nevěstě čerstvých 35, slavila narozeniny týden před svatbou. V únoru 2020 se jim narodil prvorozený syn Leo a v roce 2022 dcera Adriana.
Tarantino za dobu své kariéry režíroval řadu ikonických filmů, například Pulp Fiction z roku 1994, Jackie Brownová, Kill Bill: Vol. 1 a Vol. 2 , Hanebný pancharti, Nespoutaný Django, Osm hrozných a Tenkrát v Hollywoodu z roku 2019, kde se v menší roli objevila i jeho manželka Daniella.
Před Daniellou Pick měl slavný režisér několik známých vztahů, mimo jiné s herečkou Mirou Sorvino a režisérkou Sofií Coppolou. Ještě rok po svatbě však vysvětloval, že na manželství a rodinu neměl čas ani myšlenky, protože jeho hlavním závazkem jsou filmy.