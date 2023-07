Závodí, létá, brzy i zatančí. Nikdy jsem sportu nepodřizoval vše, říká Hradilek

Ze sportu jste zvyklý na úspěch, jaké šance si dáváte v tanečním StarDance?

Když jsem natáčel film Tenkrát v ráji, měl jsem tam taneční scénu a podstoupil kvůli ní malý trénink. Teď si říkám, že jestli budu tancovat jako tenkrát, daleko se nedostanu. Nosím to v hlavě přes rok a prošel jsem si fází, kdy jsem se hodně bál. Což bylo hned potom, co jsem s nabídkou na StarDance souhlasil. Ale jak se soutěž blíží, začínám uvažovat jinak. Je vždycky zajímavé, když se setkávají lidé z úplně jiné branže, a doufám, že se mi to bude líbit.

Jméno Vavřinec se mi moc líbí. A přibývá nás. Víte, kolik lidí se mi po olympiádě přihlásilo, že své dítě pojmenují po mně?