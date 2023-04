Je trýznivé sledovat se v televizi. Hned vidím chyby, říká Vasil Fridrich

Ačkoliv jeho otec i tři bratři jsou zubaři, Vasil Fridrich od dětství mířil k divadlu. „Máma byla ráda, že se na dramaťáku vyblbnu,“ vzpomíná tvář řady populárních seriálů. Například v Ulici se objevil už v druhé dějové lince, přitom pokaždé v jiné roli, což neušlo všímavým divákům. „Nakonec se s tím smířili,“ říká v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

Jak se kluk z Uherského Brodu dostane ke kumštu?

Moje maminka pracovala v knihovně a chodíval si k ní půjčovat knížky pan učitel Kovanda, který vedl na ZUŠ dramatický obor. No a tak se občas zapovídali a maminka mu sdělila, že má doma takové temperamentní dítě a bylo by třeba někam tu přebytečnou energii nasměrovat. A on jí navrhl, aby mě přivedla, že se v dramaťáku vyblbnu.