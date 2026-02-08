Kvůli hymně mě chtěli řešit ve slovenském parlamentu, říká Varhan Orchestrovič

Varhan Orchestrovič Bauer (57) je nejhranější český autor vážné hudby v zahraničí. Napsal hudbu k mnoha filmům, chystá koncert televizní hudby a pustil se i do státní hymny. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka vysvětlil, co mu na hymně vadilo, a popsal, co se stalo, když interpretoval po svém hymnu slovenskou.

„Mně přišlo, že je česká hymna uplakaná. Škroup ji psal v době, kdy mu umírala manželka. Je to smutné,“ vysvětlil Bauer a ve své verzi navíc vzdal poctu největším českých skladatelům.

„V úvodu je Smetana, je tam Dvořák, Janáček, Martinů a je to v Mahlerovské orchestraci,“ popsal s tím, že Gustava Mahlera považuje taky za českého skladatele, ačkoli žil v Rakousku. „Narodil se na Moravě v Kališti, takže do svých sedmi let poslouchal českou a moravskou hudbu, takže je to český skladatel. Mozek se formuje do těch sedmi let na základě ušních vjemů. Já jsem na základě jeho symfonie udělal tu hymnu stejně pompézní,“ vysvětlil Bauer.

Varhan Orchestrovič Bauer v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (premiéra 3. února 2026)
Varhan Orchestrovič Bauer (Praha, 21. prosince 2019)
Ani nová verze slovenské hymny se mu nelíbí. „To se mi strašně nelíbí. Je to jako by Slovensko bylo přijato do Sovětského svazu. Je to tak těžké, to je úplná smrt,“ zhodnotil ji a vytvořil svou verzi.

„Na Slovensku jsou nížiny hlubší než u nás a hory vyšší než u nás, tak je ten kontrast veliký. Takže když se to zahraje majestoso, do noblesního zámeckého pochodu, a pak se přejde do temperamentního čardáše, jsou tam ty dvě slovenské polohy. Já o tom něco vím, mám manželku Slovenku. Jí se to líbí,“ prozradil.

Setkal se ale s kritikou a to dokonce z nejvyšších míst. „Nějaký Danko (pozn. red.: Andrej Danko, předseda Slovenské národní strany a místopředseda slovenského parlamentu), nevím, jestli to je nějaký ministr, mě chtěl řešit ve slovenském parlamentu. Jak si to prý představuji. A chtěli mě zavřít,“ říká Bauer.

„Za hudbu se ale nemůže zavírat, nebo jo? Brzy ta doba asi bude. Budeme chodit přes hranice na písničku?“ ptá se skladatel s výjimečným jménem.

Nesnáším, když někdo neumí dělat svou práci, říká Varhan Orchestrovič Bauer

„Někde mi říkali i Trabant Orgasmovič Gauner,“ říká s tím, že ten trabant k němu seděl. „Já jsem jezdil jeden čas trabantem. Je to levné a pracovité auto. Vešla se mi dovnitř harfa nebo dva kontrabasy zády k sobě a na střeše jsem měl speciální držák a tam jsem měl třeba čtyři tympány. Takhle jsem vozil svůj symfonický orchestr po Praze,“ popsal skladatel, který na březen chystá koncert věnovaný televizní hudbě.

„Se Sašou Hemalou děláme koncert Hudba z bedny, který bude o klenotech televize, ať jsou to znělky nebo hudba ze seriálů. To se do nás obtisklo a málokdo si uvědomuje, že to má v sobě víc než třeba Mozarta,“ říká Varhan Orchestrovič Bauer.

