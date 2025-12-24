Ať nepálí žáha! Co přejí čtenářům iDNES.cz Sklenaříková, Maxová či Dolly Buster?
Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží
Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...
Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii
Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...
Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková
Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...
Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká
Jsou to již dva roky, co bývalá supermodelka a herečka Pamela Andersonová způsobila pozdvižení tím, že se na veřejná vystoupení přestala líčit. Nyní prošel změnou i její účes.
Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti
Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.
Zrzavá princezna, nevkusná světýlka a pivo. Lovci líčí, na co si potrpí na Vánoce
Oblíbenou vědomostní soutěž Na lovu a tváře i intelekt lovců zná snad každý. My jsme je pro vás vyzpovídali, ve velkém vánočním rozhovoru zavzpomínají na Vánoce v dětství a odhalí i to, co se skrývá...
Ať nepálí žáha! Co přejí čtenářům iDNES.cz Sklenaříková, Maxová či Dolly Buster?
Ani letos nechybí tradiční i netradiční vánoční přání a vzkazy známých osobností pro čtenáře iDNES.cz. Pozdrav posílají například topmodelky Adriana Sklenaříková a Tereza Maxová, jedna z...
Kopecký pochopil, že se mnou hrátky nebudou, vzpomíná v Rozstřelu Hana Talpová
Hana Talpová (87) zavzpomínala ve vánočním Rozstřelu na dabování hlavní postavy v seriálu To je vražda, napsala a promluvila i o slavných kolezích a kamarádech Miloši Kopeckém a Waldemaru Matuškovi....
Bublina zní elitářsky. Okruh přátel, se kterými souzníte, je přirozený, říká Haj
Emma Smetana (37) a její partner Jordan Haj (37) jsou velmi aktivní na sociálních sítích, kde často sdílejí i momenty ze života se svými dvěma dcerami. Manželé v rozhovoru pro iDNES.cz popsali, proč...
Klid a pohoda pro mě hodně znamenají. Doma vaří i syn, říká modelka Radka Rosická
Modelka a moderátorka Radka Rosická (44) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že advent a vánoční klid si umí užít se vším všudy. Manželka fotbalisty Tomáše Rosického (45) popsala, jak prožívá svátky...
Nastaly i krize, měl jsem myšlenky na útěk. Manželé Jeřábkovi líčí, jak je změnil syn
Žili spolu léta, ale Vánoce trávili každý zvlášť. Halka měla svou židovskou chanuku a Tomáš jezdil na svátky k rodičům do Kolína. Až narozením syna se to změnilo. Na Štědrý večer teď u nich září...
Bývalá ruská tenistka Kurnikovová a zpěvák Iglesias jsou čtyřnásobnými rodiči
Zpěvák Enrique Iglesias (50) a jeho manželka Anna Kurnikovová (44) se stali rodiči čtvrtého potomka. Radostnou novinku sdíleli v pondělí prostřednictvím společného příspěvku na Instagramu. Popový...
Je odvážné říct, že nechcete děti. Já si život bez nich neumím představit, říká Děrgel
Je známým českým hercem, svou profesi se ovšem snaží co nejvíce přizpůsobit rytmu rodiny, která je pro něj základním pilířem. Jak tráví Patrik Děrgel nejkrásnější svátky roku? S kým se rozhodl obejít...
Keira Knightley na sebe ohledně Lásky nebeské prozradila tajemství
Romantický film Láska nebeská je dnes pro mnoho lidí již klasickým vánočním snímkem. Fanoušci Keiry Knightley proto mnohdy bývají notně překvapeni, že herečka své dialogy nezná zpaměti.
Já a legenda? Občas je to protivné. Chválí mě, ať zahraju jakkoli, cítí Petr Janda
Hudebník Petr Janda i v třiaosmdesáti letech řádí na pódiu jako za mlada. Vždy má dobrou náladu a na svět hledí pozitivně. I když se s ním osud příliš nemazlil, má stále úsměv na tváři a užívá si...
Pronájem podkrovního bytu 1+kk 29 m2, Humpolec
Hálkova, Humpolec, okres Pelhřimov
11 000 Kč/měsíc
Vánoční nákupy u Windsoru komplikuje lidem nová rezidence Williama a Kate
Pro mnoho lidí je výběr vánočního stromku jednou z nejlepších adventních tradic. Letos se však rodiny, které chtějí stromek pořídit v blízkosti nové rezidence prince a princezny z Walesu ve Windsoru,...
Amy Schumerová se pochlubila štíhlou figurou. Komička výrazně zhubla
Americká komička a scenáristka Amy Schumerová (44) se pochlubila nejštíhlejší postavou za poslední roky. Rodačka z New Yorku výrazně zhubla a vděčí za to populárnímu léku na hubnutí Mounjaro, který...