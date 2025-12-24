Ať nepálí žáha! Co přejí čtenářům iDNES.cz Sklenaříková, Maxová či Dolly Buster?

Renato Salerno
  12:12
Ani letos nechybí tradiční i netradiční vánoční přání a vzkazy známých osobností pro čtenáře iDNES.cz. Pozdrav posílají například topmodelky Adriana Sklenaříková a Tereza Maxová, jedna z nejznámějších tváří evropského erotického průmyslu 90. let Dolly Buster, skupina Lunetic, modelka Andrea Verešová, herec Daniel Krejčík a další.

Slavné osobnosti mají pro diváky a čtenáře iDnes.cz vánoční a novoroční vzkazy. Co přejí Tereza Maxová, Dolly Buster, Adriana Sklenaříková, Emma Smetana s Jordanem Hajem, Daniel Krejčík, Andrea Verešová a mnoho dalších? Podívejte se na speciální reportáž.
Renato Salerno vyzpovídal kapelu Lunetic ve složení: David Škach, Aleš Lehký a Václav Jelínek.
Chybí mi halušky a máma. Stihla jsem dobu peněz i zábavy. Dcera bude herečka, říká supermodelka Adriana Sklenaříková.
Bublina zní elitářsky, ale člověk si vytvoří nějaký okruh přátel, se kterými souzní, říkají Jordan Haj a Emma Smetana.
24. prosince 2025

