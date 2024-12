Co v pohádkách nebylo: Krasomila lhala o jízdě na koni, Maruška měla její šaty

Část 1/7

Pyšná princezna (1952)

V této pohádce musela Alena Vránová coby princezna Krasomila jezdit na koni. „Neuměla jsem to, ale šla jsem do toho s drzostí osmnácti let. V jízdárně jsem absolvovala kurs jízdy na koni, bez sedla, jen se třmeny, kde mě vůbec nešetřili. První natáčecí den byl v zahradách zámku Hluboká. Den předtím jsme měli projížďku, abychom si na svého koně zvykli. Hodinu cvičné jízdy jsem jela velmi dobře, ale pak jsem zatáhla za uzdu a udělala chybu, kterou jsem nikdy předtím neudělala. Naklonila jsem se dopředu, takže jsem koni přeletěla přes hlavu,“ vzpomínala herečka.

„V tu chvíli mi blesklo hlavou, že jsme se v hodině jevištního pohybu učili, že padat musíme jako hadr. Tak jsem se uvolnila a po koni jsem se svezla na zem, i tak jsem se dost obouchala. Ale řekla jsem: Vysaďte mě nahoru, vím, že když si na koně nesednu hned teď, už si na něj nesednu nikdy. A udělala jsem dobře. To víte, dneska už by to bylo mnohem horší,“ dodala s úsměvem Alena Vránová.