Správné dárky, zdraví a přežijte to, přejí známé tváře čtenářům iDNES.cz

Klid, rodinnou pohodu a zdraví. To přeje většina známých tváří čtenářům iDNES.cz. Trošku z jiného soudku je přání Daniela Krejčíka. „Vánoce jsou pro nás náročné období, protože bývá hodně sebevrahů. Tak bych všem popřál, ať to hlavně přežijou. Protože kdyby to nepřežili, tak by s tím jiní lidé měli spoustu starostí a měli by zkažené Vánoce,“ řekl herec, jehož rodina provozuje pohřební službu.