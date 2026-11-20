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Pro své děti jsem zrádce. Vysoká cena za lásku k jiné ženě, říká režisér Adamec
„Jeho stav se nijak výrazně nezhoršil, ale to postupné ‚uvadání‘ odpovídá dané nemoci. On téměř nemluví už dlouho, jeho odpovědi bývají jednoslovné a obvykle se na ně i chvíli čeká,“ svěřila se Adamcová webu Prima Ženy. Protože manžela vídá často, výrazné změny podle svých slov nevnímá. Těší ji však, že Jiří Adamec pozná její přítomnost a je rád, když za ním přijde.
Režisér má v sanatoriu zajištěnou nepřetržitou péči. Jeho žena zdůrazňuje, že právě takové podmínky si přál už dříve. „Jirka má veškerou péči na nejvyšší úrovni, kterou potřebuje. Celý život mluvil o tom, že si přeje, aby o něj bylo dobře postaráno, pokud by takovou péči potřeboval, a celý život na to šetřil. A já se postarám, aby o něj bylo postaráno co nejlépe,“ uvedla.
Na rodinnou oslavu Vánoc to ovšem letos nevidí. „Vánoce nebudou. Zrušili jsme je,“ prohlásila.
Spor o péči a údajný únos
Umístění Jiřího Adamce do sanatoria předcházely loňské spory o to, kdo se o nemocného režiséra stará a kdo má rozhodovat o jeho životě. Jana Adamcová s manželem delší dobu nežila. Režisér se v té době nacházel v pražských Dejvicích a péči o něj zajišťovala jeho tehdejší partnerka Veronika Maschková. Ta později obvinila Adamcovou, že manžela „unesla“ a snaží se ho zbavit svéprávnosti kvůli jeho penězům.
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Chci mu zajistit důstojné podmínky, říká Adamcová o údajném únosu manžela
Bývalá moderátorka tato tvrzení odmítla. Uvedla, že jako zákonná manželka a matka jejich dvou dětí cítí odpovědnost za to, aby měl Jiří Adamec důstojné podmínky a odpovídající lékařskou péči. Zároveň varovala před možnou manipulací s člověkem, který trpí neurodegenerativním onemocněním. Tvrdí, že má o takovém jednání důkazy, které si ponechá pro případnou soudní při.
V červenci 2025 podala Jana Adamcová návrh na zahájení řízení o omezení manželovy svéprávnosti a jmenování opatrovníka. Jiří Adamec si následně najal právníka a manželce zrušil přístup k prostředkům na účtu. Spor se tak přesunul i do právní roviny. Do řízení se kromě manželky Jany vložil i režisérův syn Marek. Soud však nevyhověl ani jednomu z rodinných příslušníků a rozhodl, že opatrovníkem bude ustanovena obec coby tzv. veřejný opatrovník.