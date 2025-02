Nick a Vanessa Lacheyovi prozradili, jak udržují svůj vztah zdravý a plný lásky. Manželé, kteří spolu moderují Netflix reality show Láska je slepá Love is Blind), se v exkluzivním rozhovoru pro magazín BRIDES (Nevěsty) podělili o své tipy na šťastné a dlouholeté manželství.

Při jejich velmi nabitém pracovním programu a péči o tři děti přišla Vanessa s nápadem, vyhradit si jeden den v týdnu na intimní hrátky. „Nick na mě chvíli nechápavě koukal a říkal: ‚Cože? Naplánovat si den na sex?‘ Zní to možná dost divně, ale nakonec souhlasil. Rozhodli jsme se pro středu. Jak se říká – středa, je ho tam třeba,“ směje se Lacheyová.

„Nechci, aby nám celý čas na intimitu a vzájemné spojení vzaly všechny povinnosti, pracovní stres a starosti ohledně dětí. Teď to proto máme takhle a nemůžeme si to oba vynachválit,“ říká.

Dalším klíčem ke spokojenému manželství je podle nich párová terapie, kterou Vanessa otevřeně podporuje. „Je fajn, když lidé vidí, že jsme spolu už devatenáct let, třináct let z toho jsme manželé. Chodíme na terapii, ale samozřejmě pořád máme i tak nějaké drobné problémy a neshody. Jinak by to asi ani nebylo normální,“ říká Vanessa.

„Je velmi důležité mít někoho, kdo vám nabídne jiný pohled – nestranný názor. To nedokáže objektivně nikdo z rodiny, ani z přátel. Chce to opravdu cizího člověka, který se nebude přiklánět ani jednu, ani na druhou stranu,“ vysvětluje.

Nick dodává, že mít problémy v dlouhodobém vztahu je normální, a vysvětluje, co pro něj znamená najít toho pravého. „Každá věc, na které ti opravdu záleží, si žádá úsilí,“ říká. „To podle mě platí o všem a manželství není výjimka. Není na tom vůbec nic špatného. Neexistuje žádný dokonalý člověk. Je tu jen ten tvůj člověk a musíte pracovat na tom, abyste společně žili příjemný pohodový život,“ pokračuje.

Nick a Vanessa se vzali v roce 2011 po pěti letech vztahu. Mají tři děti – syny Camdena (12) a Phoenixe (8) a dceru Brooklyn (10).

V rozhovoru pro magazín PEOPLE Nick Lachey řekl, že v každém vztahu je velmi důležité věnovat si navzájem čas. „Někdy to prostě musíte naplánovat. Romantika a spontánnost, jaká tu byla kdysi dávno předtím, než jste si pořídili děti, už nikdy nemůže sama o sobě fungovat stejně jako v počátcích vztahu,“ vysvětluje.

„A vlastně by ani neměla, protože prioritou jsou teď děti. Ale stejně je důležité, vyhradit si čas jen pro sebe a také na chvilky s partnerem a společné aktivity. Když to neuděláte, může z toho být v budoucnu velký problém a partner může začít hledat příjemnou společnost jinde,“ dodává.