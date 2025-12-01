Dokázala jsem to, oznámila herečka Vanessa Hudgensová narození druhého dítěte

„No… Dokázala jsem to. Porodila jsem další dítě! Porod je pořádná jízda. Velké uznání všem mámám. Je neuvěřitelné, čeho jsou naše těla schopná,“ vzkázala šestatřicetiletá herečka a zpěvačka.
Vanessa Hudgensová odhalila druhé těhotenství 12. července, kdy sdílela snímky z těhotenského focení a do popisku napsala „Druhé kolo“. Na fotografiích pózuje s manželem Tuckerem a ukazuje na rostoucí bříško.
Pár, který měl svatbu v prosinci 2023 v Mexiku, má již jedno dítě. Jméno ani pohlaví se manželé rozhodli nezveřejňovat.
Hudgensová odstartovala svoji kariéru v devíti letech v hudebních divadlech. Zahrála si mimo jiné v inscenacích Evita, Carousel, Čaroděj ze země Oz, objevila se ve filmu Třináctka a televizních seriálech Po stopách zločinu, The Suite Life of Zach and Cody, Quintuplets, Brothers Garcia, Still Standing.
Americká herečka a zpěvačka se proslavila hlavně díky roli Gabrielly Montez v Disney muzikálu Muzikál ze střední (High School Musical, 2006–2008). Díky tomu se stala jednou z nejznámějších teen hvězd své generace.
Baví ji i muzika, v roce 2006 natočila album V, kterého se prodalo 500 tisíc kopií. Ve stejném roce vyrazila na první koncertní šňůru se skupinou Cheetah Girls. Následovalo 42 vyprodaných představení s pořadem High School Musical: The Concert. V roce 2008 vydala své druhé album s názvem Identify.
Fanoušci si ji oblíbili například také ve filmech Spring Breakers, Sucker Punch, tick, tick...BOOM! či Mizerové navždy. V posledních letech ji znovu objevují i dětští diváci a to díky romantickým filmům Princezna z cukrárny (The Princess Switch) z dílny Netflixu.