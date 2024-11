S odstupem sex není tak podstatný. Podstatná je láska, říká Vanda Hybnerová

Jsme na prknech Nové Spirály a k tomu na zkoušce krásného představení Madisonské mosty, jaké to tady je?

Nová Spirála se otevírá po 22 letech, tehdy ji povodně doslova spláchly. Měl by to být jeden z nejvytuněnějších technických prostorů pro kulturu. Jedná se o úplně první uvedení této hry v České republice a taky je to první činohra ve Spirále. Ten prostor je úplně úžasný, magický a hrát v kruhu je zážitek. Od dětství miluji cirkusy, tak se mi postupně plní sny.

Jak se vám tato krásná role hraje?

Samozřejmě je to zatěžkané slavným filmem. Navíc my máme dramatizaci podle románu, takže ne všechno je identické s filmem, který notoricky znají ženy 50+, ty pláčou nad láskou Meryl Streepové a Clinta Eastwooda. Navíc primárně v textu tu vášeň nenajdete, je to něco, co se musí hledat mezi slovy a sama jsem zvědavá, jak se nám to tady v tom velkém prostoru podaří, protože se jedná o intimní záležitost. Je to obyčejný příběh dvou lidí, kteří spolu stráví tři dny, během kterých zjistí, že nemohou žít bez sebe, ale zároveň ani spolu.

Vašim hereckým partnerem je Honza Révai, jak vám funguje chemie?

Vůbec nevím, jak bych na tohle měla odpovědět. My jsme se před začátkem zkoušení vlastně vůbec neznali, ale jakože vůbec neznali. Viděla jsem ho asi dvakrát, mám tričko Vandráků, které jsem si koupila na Motosalonu, protože sleduji jejich cestování. Sama jezdím na skútru a oba máme koně, takže nás některé věci spojují, ale profesně jsme se nikdy nepotkali. Takže tohle představení je pro mě výzvou ve všech ohledech. Naprosto nezvyklý prostor, hrajeme na porty, nový kolega. Milostné scény jsou podpořeny technickými kouzly, která jsou tady úžasná, hudbou, světly, mapingem. Ale vrátím se k otázce, s Honzou je to moc fajn, Honza je taková klidná síla. Hned tak ho nic nerozhází.

Tým, který se stará o celé představení, jsou převážně ženy…

Ano, v podstatě se dá říct, že je to z 90 procent ženský tým, režisérka Viktorka Čermáková, dramaturgyně Kateřina Jonášová nebo výtvarnice Eva Jiříkovská a hlavní producentka Petra Horváthová, která je zároveň autorkou hudby. Myslím si, že je to dobře pro toto téma, protože předpokládám, že 90 procent obecenstva budou dámy, které sem přijdou toužit a naplnit si představu, že ještě po padesátce je možné zažít zázrak.

Tím jste nahrála na další otázku, je možné po padesátce zažít něco krásného?

Jsem přesvědčená, že se dá zažít něco krásného i v 80, když má člověk všech pět pohromadě a naučí se nechat se vést svými zkušenostmi. Letos mi je 56 a je jasné, že se s ženským tělem po přechodu dějí věci, které se promítnou i v psychice. Člověku některé věci, které mu přišly pro život podstatné, přijdou teď tak nějak úsměvné. S odstupem sex není tak podstatný, podstatná je láska a přítomnost.

Když je někdo na blízku, tak je krásné to vše zažívat, ale když není, tak se z toho nezblázníme, v tom to ta příroda zařídila správně. Člověk si najde jiné naplnění, jiné hodnoty. Já se třeba raduji právě z takových věcí, na které jsem neměla čas, když jsem měla rodinu a menší děti. Teď objevuju nádheru a kouzlo cestování, vidět a hlavně zkoušet nové věci. Mám plánů, že bych na to potřebovala čtyři další životy.

Jste jednou z tváří veletrhu Caravaning Brno, máte tam i přednášku, co se návštěvníci dozvěděli?

Tohle mě moc těší, zvlášť proto, že to v mém životně není novinka, jen jsem se k tomu stylu cestování vrátila. Oba jsme s mým bývalým mužem rádi cestovali. A to, že se nám narodily děti, jsme vůbec nepovažovali za překážku. Takže tenkrát jsme jezdili na docela dlouhé cesty se starým Volkswagenem, kterého jsme si tak po domácku vytunili. Akorát to auto bylo v takovém stavu, že jsme se nikdy nevrátili po vlastních kolech. Buď na laně nebo s odtahovkou. Vždycky nás to někde nechalo. Ale i to k tomu typu cestování patří. Takže jsem si teď koupila dodávku, do ní mi jedni úžasní lidé, které jsem našla přes Instagram, vyrobili zasouvací vestavbu. A letos jsme najeli kolem šest tisíc kilometrů balkánskými zeměmi.

S kým takto cestujete?

Primárně je moje touha cestovat sama, dokonce na Facebooku velmi intenzivně sleduji skupinu Ženy cestující po světě samy. A několikrát už jsem někde byla sama, jen teda ne zrovna obytným vozem. Ta samota je úžasná a zároveň zjišťujete, jak je složité partnerství se sebou sama. Protože nejdůležitější z těch cest je sdílený zážitek, to, že stojíte někde a koukáte na západ slunce a máte vedle sebe toho někoho, komu řeknete, podívej se, to je nádhera.

A najednou tam stojíte sama. A teď přetavit v jiný zážitek skutečnost, že to nemáte komu říct a jenom si to užít, maximálně vyfotit, nakreslit nebo zapsat, je taky výborná škola. Myslím si, že to, že se člověk naučí být sám se sebou, je skvělé. Nicméně cestování ve dvou ve třech ve čtyřech vůbec nezavrhuju. Mám lidi, se kterými cestuju ráda: jednu kamarádku, přítele, se kterým cestuju, jen na tom nechci být primárně závislá. Nejvíc na cestách miluju, že nevím, co je za dalším kopcem.

Jezdíte hodně do Brna, co vás tam táhne?

Ano jezdím, mám tam hodně přátel a vlastně musím říct, že všechny ty humorné průpovídky o Brně jsou svým způsobem pravda. Ale neskutečně roztomile. Pochopila jsem, že Praha je město takového zvláštního solitérství. V Brně funguje jakási větší soudržnost mezi lidmi, je pro ně důležité se scházet. Jen si musím dávat pozor na brněnský přízvuk. Už se mi stalo, že jsem namlouvala v Praze audioknihu a zvukař mě upozornil, že tam to Brno slyší.

Vanda Hybnerová a její dcery Antonie a Josefína Rašilovovy (29. června 2018)

A co se vám v Brně líbí?

Třeba jsem vůbec neznala přehradu, jen jsem vždy projela kolem, když byla zavřená D1. A protože miluji paddleboard, ale opravdu vášnivě, tak jsem tam letos strávila hodně času. Tenhle sport je pro lidi našeho věku úžasný, jak pro kondici, tak pro zážitky, navíc není nebezpečný. Na vodě zažívám ty nejklidnější chvíle, je to taková meditace.

Máte dvě dcery a dva vnuky, jaké to je být babička kluků?

Babičkovská láska se vůbec nedá srovnat s tou rodičovskou, ale to musíte opravdu zažít. S tím starším, kterému je 3,5 roku, jsme jako dva kámoši. Moje dcera mu často říká, že babička je blázen. Když jsme totiž spolu, chovám se jako by mi taky bylo tři a půl. Děláme spolu úplně všechno. Moc mě baví, že on ty věci zažívá poprvé a já je přes jeho optiku zažívám znovu taky. Mám radost, že za mnou rád jezdí na ranč na Vysočinu, učí se jezdit na poníkovi, miluje starat se o hospodářství…

Někde tam uvnitř si přeju, aby se oba naučili mužské práce, vybavili se pro život a nebyli závislí na mobilech. Možná až vyrostou, pochopí, že je fajn, že babička vlastní kus nějaké země, o kterou se stará. A kterou třeba oni sami jednou zúročí, ať už jakýmkoliv způsobem. Letos jsme právě s vnukem prošli procesem zasetí, starání se a sklizně. Ale už mě všichni nenáviděli, protože jsem vypěstovala asi 150 cuket, nikdo už to nechtěl jíst. Ale ty zážitky sdílené optikou dítěte, to je nepopsatelný pocit.

Máte nějaké životní krédo?

Těch mám víc, určitě to klasické: Z ničeho se nepo… Prostě nemít z ničeho strach. Jediný strach, který mám, je o zdraví, tam stačí opravdu málo a všechno může být pryč. Mám strach z bolesti. Ale jinak se učím, a to i tady ve Spirále, obstát sama před sebou. Víte, ta zodpovědnost za celý projekt, přece jen ve svém věku nejsem na začátku kariéry, aby mi diváci odpouštěli chyby. Tady všichni očekávají, že paní Hybnerová bude dobrá. Budou mě srovnávat s Meryl Streepovou. Takže se z toho nesmím po… Nehraju totiž Meryl Streepovou, hraji příběh o lásce, o vášni, o tom, jak je zázračné se v tomto věku zamilovat. Takže jedno z oněch kréd je i toto: Nic nezabalit. A hlavně: Vždy s úsměvem.