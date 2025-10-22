První cigaretu jsem měla ve čtyřech letech, přiznala Valérie Zawadská

„Poprvé jsem měla cigaretu ve čtyřech letech, ale šlukovala jsem až v osmi a půl,“ přiznala Zawadská.
První cigaretu jí dal spolužák její sestry z mateřské školky ve Slezských Rudolticích. Sebral cigarety rodičům a pozval malou Valérii na stoh slámy, kde si zapálili. „V osmi letech jsem pak brala tátovi a mámě cigarety,“ přiznala herečka.
„Ve čtrnácti letech jsem s tím praštila, protože v deváté třídě s tím začali všichni spolužáci a spolužačky. Tak jsem asi rok a půl nekouřila, a pak jsem začala až na gymplu,“ vzpomíná.
Životním partnerem dabérky je muzikant Roman Kříž. Nikdy se ale nevzali. „Na svatbu jsme mysleli prvních deset, patnáct let. A pak mi někdo prozradil, že není tak bohatý, aby měl na rozvod. A tak možná jsme si zbyli. A je nám spolu dobře,“ říká Zawadská, která nikdy nepatřila mezi křehké krásky filmového plátna.
„Když jsem studovala na gymnáziu v Šumperku, měla jsem do devatenácti let 76 kilo živé váhy. A když si vybírali do filmu Charleyova teta, tak si vybírali ty hubené tyčky, a ne mě, která byla vedoucí kroužku malých divadelních forem a vyhrávala recitační soutěže,“ popisuje.
Už tehdy bylo jasné, že má pro jeviště cit a vášeň, ale výběrové komisi na škole to nestačilo. „Jela jsem do Brna s těmahle kilama, na JAMU, tam mě chudáci taky nevzali z toho důvodu, že jsem tlustá a že nepotřebují tlusté herečky a že takové nepřijímají,“ vzpomíná. Dnes by takový přístup způsobil veřejný skandál, tehdy však byl realitou.
Na školu se nedostala, ale získala angažmá v Šumperku a další rok ji přijali na DAMU v Praze. Kromě divadla si zahrála v mnoha seriálech a filmech. Nerada vzpomíná na natáčení filmu Špindl 2.
„Ten mi ani nepřipomínejte, ten mi dodneška nikdo nezaplatil. Přísahám! Já už ani nevím, kdo to režíroval,“ postěžovala si herečka na film z roku 2019, který režíroval Radek Balaš.
12. prosince 2023