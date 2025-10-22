První cigaretu jsem měla ve čtyřech letech, přiznala Valérie Zawadská

Autor:
Herečka a dabérka Valérie Zawadská (67) je proslulá svým hlubokým hlasem. Vysoký dětský hlásek prý měla naposled asi ve dvou letech. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka totiž přiznala, že ve čtyřech letech poprvé zkusila cigarety a od osmi let je začala kouřit pravidelně.

„Poprvé jsem měla cigaretu ve čtyřech letech, ale šlukovala jsem až v osmi a půl,“ přiznala Zawadská.

První cigaretu jí dal spolužák její sestry z mateřské školky ve Slezských Rudolticích. Sebral cigarety rodičům a pozval malou Valérii na stoh slámy, kde si zapálili. „V osmi letech jsem pak brala tátovi a mámě cigarety,“ přiznala herečka.

Valérie Zawadská v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (21. října 2025)
Valérie Zawadská ve filmu Kouzelné dobrodružství (1982)
Valérie Zawadská v seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1992)
Valérie Zawadská na premiéře filmu Perinbaba a dva světy (Praha, 6. prosince 2023)
25 fotografií

„Ve čtrnácti letech jsem s tím praštila, protože v deváté třídě s tím začali všichni spolužáci a spolužačky. Tak jsem asi rok a půl nekouřila, a pak jsem začala až na gymplu,“ vzpomíná.

Životním partnerem dabérky je muzikant Roman Kříž. Nikdy se ale nevzali. „Na svatbu jsme mysleli prvních deset, patnáct let. A pak mi někdo prozradil, že není tak bohatý, aby měl na rozvod. A tak možná jsme si zbyli. A je nám spolu dobře,“ říká Zawadská, která nikdy nepatřila mezi křehké krásky filmového plátna.

„Když jsem studovala na gymnáziu v Šumperku, měla jsem do devatenácti let 76 kilo živé váhy. A když si vybírali do filmu Charleyova teta, tak si vybírali ty hubené tyčky, a ne mě, která byla vedoucí kroužku malých divadelních forem a vyhrávala recitační soutěže,“ popisuje.

Valerie Zawadská: Nejstarší řemeslo je politika a prostituce. Mají něco společného

Už tehdy bylo jasné, že má pro jeviště cit a vášeň, ale výběrové komisi na škole to nestačilo. „Jela jsem do Brna s těmahle kilama, na JAMU, tam mě chudáci taky nevzali z toho důvodu, že jsem tlustá a že nepotřebují tlusté herečky a že takové nepřijímají,“ vzpomíná. Dnes by takový přístup způsobil veřejný skandál, tehdy však byl realitou.

Na školu se nedostala, ale získala angažmá v Šumperku a další rok ji přijali na DAMU v Praze. Kromě divadla si zahrála v mnoha seriálech a filmech. Nerada vzpomíná na natáčení filmu Špindl 2.

„Ten mi ani nepřipomínejte, ten mi dodneška nikdo nezaplatil. Přísahám! Já už ani nevím, kdo to režíroval,“ postěžovala si herečka na film z roku 2019, který režíroval Radek Balaš.

12. prosince 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z...

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Německá popová zpěvačka Kim Petras (33) překvapila fanoušky, když se na síti X objevila zcela nahá. Transgender umělkyně si na fotografii zakrývá intimní partie pouze rukama, oblečení jí leží na zemi...

Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky

Hvězdami přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku byly známé modelky jako Bella Hadidová, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio nebo Candice Swanepoelová. Coby sexy andílci se ovšem představily také...

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

Martin Hranáč se oženil a LGBT komunita mu to podle něj dala „sežrat“

To je kariéra! Martin Hranáč vstupoval do natáčení komedie Dokonalý den jako představitel vedlejší role. Ta mu zůstala a nakonec byla ještě rozšířena. „Původně jsem tam měl říct jenom šest vět. Ale...

22. října 2025

První cigaretu jsem měla ve čtyřech letech, přiznala Valérie Zawadská

Herečka a dabérka Valérie Zawadská (67) je proslulá svým hlubokým hlasem. Vysoký dětský hlásek prý měla naposled asi ve dvou letech. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka totiž přiznala, že ve čtyřech letech...

22. října 2025

Možná se nenávist naplní a lidi jako Turek z politiky odstraní, říká mladý Motorista

Premium

Teprve ve třiadvaceti letech se stal Matěj Gregor poslancem. Jeho vášní je vzdělávání a v učitelství vidí svou budoucnost. Přesto doufá, že v politice zůstane i po čtyřech letech ve sněmovně. Rád by...

21. října 2025

Premiér, princ i finančník. Giuffreová v pamětech odhaluje zneužívání Epsteinem

Virginia Giuffreová, jedna z nejvýznamnějších postav v kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, v pamětech popisuje své dřívější obavy, že zemře jako sexuální otrokyně v rukou vlivného...

21. října 2025  15:55

Když vám zavolají z Armani, prostě nemůžete říct ne, říká Daniela Peštová

Miláno, déšť a neplánované setkání se vzpomínkami. Daniela Peštová se v listopadovém vydání Harper’s Bazaar vrací do města, kde začínala svou modelingovou kariéru – a po třiceti letech znovu kráčí...

21. října 2025  15:01

Štístko se raduje, Poupěnka je těhotná. Slavná dvojice chystá od ledna překvapení

Hudební dvojice Štístko a Poupěnka oznámila radostnou novinu, která potěšila tisíce jejich fanoušků. „Broučkové a rodičové, kromě našeho nového filmu Zpívej s námi se zrodila i další novina!“ napsali...

21. října 2025  12:48

Exmanžel zpěvačky Sii chce měsíční výživné pět milionů. Zvykl si na luxus

Australská zpěvačka Sia čelí právnímu sporu s exmanželem Danielem Bernadem. Ten žádá u soudu, aby mu platila měsíční výživné ve výši 250 856 amerických dolarů, což je v přepočtu více než pět milionů...

21. října 2025  11:11

Klepu na dřevo, že mi nemoc dovoluje žít. Konečná přiznává boj s roztroušenou sklerózou

Premium

Levicové hnutí Stačilo! se sice před pár týdny do sněmovny nedostalo, ale jeho šéfka europoslankyně Kateřina Konečná stále pracuje naplno. A to přesto, že již mnoho let bojuje s vážnou nemocí. Právě...

21. října 2025  10:55

Zvítězil rozum, říká Kristelová, která s Řepkou uvažovala o dítěti

Bál se žít s chytrou ženou, ale nakonec se mu to vyplatilo. „Posledních pět let žijeme krásný poklidný život. To, co jsme měli mít na začátku, prožíváme teď. Tenkrát Tomáš řešil rozvod a spoustu...

21. října 2025  8:42

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

21. října 2025  7:39

Premiéru jsem nezažila, emigrovala jsem, vzpomíná Růžena z Hoří, má panenko

Alena Sehnalová (78) si zahrála ve filmu jen jednou. V Hoří, má panenko hrála postavu Růženy, kandidátky na titul královny krásy. V Show Jana Krause vzpomněla na natáčení s Milošem Formanem i na to,...

21. října 2025

Ocitl se na hraně života. Po temném období hledá Jakub lásku v nahé seznamce

Do Naked Attraction se přihlásil usměvavý prodavač mobilů Jakub (29), aby tu poté, co překonal temné období, našel lásku svého života. Bude to první gay, který se v česko-slovenské verzi nahé...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.