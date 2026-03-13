Je mi jedno, jak vypadám. Důležité je, jak se cítím, říká Valérie Zawadská

Valérie Zawadská (67) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o tom, díky jaké dietě zhubla kdysi během jednoho týdne pět kilo. Herečka a dabérka, která je českým hlasem Angeliny Jolie či Whoopi Goldbergové také popsala, co ji nejvíce vadí ve vztazích s kolegy z branže a přiznala, že v posledních letech ji už tolik nezajímá, jak vypadá, ale důležité pro ni je hlavně to, jak se cítí.

Rozhovor spolu děláme na křtu knihy Vojty Urbana s názvem Dost dobrý život, která se zabývá životním stylem. Co vy a zdravý životní styl?
Nevím, co bych k tomu měla dodat. Žiji velmi zdravě! (směje se a odklepne si cigaretu. – pozn. aut.)

Co vás tedy jako herečku drží v kondici?
Asi život.

Život žitý jakým způsobem?
Krásným, nehoněným, ne moc pohodlným a hlavně pracovním.

V dnešní době je mnoho lidí posedlých tím, aby byli fit a v kondici. Bláznila jste také někdy s nějakými dietami?
Samozřejmě. Nejkrásnější bylo, když jsem se dočetla, že když budu jíst týden jenom nesolené brambory vařené ve slupce, tak zhubnu. Tak jo, váha ukázala pět kilo dolů. Za dva dny pak byla kila zase nahoře. Krásná dieta, fuj. Ale brambory mám ráda.

Říká se, že až s věkem přijde většinou k člověku ta opravdová moudrost, ale také, že mají lidé postupem času méně trpělivosti s ostatními.
O tom nejsem úplně přesvědčená. U mě je to tak, že jsem se v jistou dobu rozhodla, není to tak dávno, pět až sedm let zpátky, že je mi to jedno, jak vypadám a že je pro mě důležité jen to, jak se cítím. Někdy se cítím hůř, někdy líp, podle toho, jaké je počasí, jak mě bolí záda, nebo jak mi vyskáčou pupínky v obličeji. To už teď v tomto věku vlastně ani moc ne. Ale zvětšují se mi pytle pod očima, jsou z nich už takové cestovní vaky. Ale jinak jsem ráda na světě.

Valerie Zawadská: Nejstarší řemeslo je politika a prostituce. Mají něco společného

Prošlo vám před očima profesně hodně lidí. Poznáte, když je člověk, nebo například současné herečky, skutečně autentická osobnost?
Nejsem si úplně tak jistá, že vždycky poznám, jestli je ten člověk takový nebo makový, ale vycítím, jestli se mi líbí, jestli mi takzvaně pasuje. Taky si už dlouhá léta říkám: „Panebože, zrovna tenhle člověk se ti nelíbí, ale ty se zase nemusíš líbit někomu jinému.“ A je to tak. Nemusíme být všichni za každou cenu velcí kamarádi. Nemám ráda, když jsou lidé nepoctiví v práci, v kontaktech, když si lžou.

Jméno Valérie Zawadská bylo vždy synonymem kvalitního českého dabingu. Jakým rolím nyní propůjčujete svůj hlas?
Pokud si mě do toho dabingu i dnes pozvou, tak velmi ráda přijdu, i když už je to podstatně méně, než to bývávalo. Ale jsem velmi ráda, že mě znovu oslovila některá studia a namlouvám audioknihy. Mám teď neuvěřitelně nádherný příběh šestaosmdesátileté paní, která velmi zajímavým a vtipným způsobem popisuje svůj život. Abychom pak byli velmi překvapeni v závěru knihy, dozvíme se, že celý život milovala ženu a v době, kdy byla mladá, to byl zločin a církev to považovala za zrůdné! Opravdu nádherná knížka, těším se, až to vyjde. Neptejte se mě na název. Dokud nemám dotočeno, tak nikdy nevím, jak se to jmenuje. Ale mám radost, že takovou práci můžu dělat.

22. října 2025
Je mi jedno, jak vypadám. Důležité je, jak se cítím, říká Valérie Zawadská

