Bála jsem se, že mě označí za příživníka. Zawadská o životě i léčebné síle jeviště

Valérie Zawadská

Alida Horváthová
  16:00
Dabing Valérii Zawadskou potkal už na škole a stesk i po něm ji přiměl, aby se ze západu Čech vrátila do Prahy. „Mí dva kolegové mě přesvědčili, ať se nebojím a na volnou nohu odejdu. A tak jsem to zkusila a odešla z angažmá,“ vzpomíná.

Když jsme se sešly ve ztichlé kavárně Divadla U Hasičů pod potemnělým barem bez obsluhy, zalitovala jsem, že nemohu Valérii Zawadskou na nic pozvat. Vždyť měla nedávno narozeniny. Usmála se a svým nezaměnitelným hlasem pravila: „Nevadí, zvu já vás!“ a nabídla mi báječné slané a sladké „šneky“ z listového těsta. „Budeme si povídat o vaření?“ mrkla na mě, když jsem jí její výtvor pochválila. Tento rozhovor se sice dotkne i kuchyně, ale pouze o vaření rozhodně není.

Když řeknu „vaše výjimečná narozeninová oslava“, co vás napadne?
Okamžitě si vybavím své šedesátiny. To jsem pozvala nejbližší kamarády do Balbínovy poetické hospůdky. Moji synové mi připravili neskutečné překvapení. Sestavili narychlo kapelu, zahráli mi a zazpívali. To byla nejkrásnější oslava, kterou jsem kdy zažila! Víte, já mám taky ráda překvapení pro své hosty. Strašně ráda zavařuju. Co najdu a sesbírám na zahradě, nacpu do sklenic – slaný, sladký, kyselý! Každého jsem obdarovala svými výrobky. Takže nejen já, ale i mí hosté byli překvapení.

Místo aby popíjel s kolegy a bohapustě se ničil, cvičil na kytaru. I v zimě v pantoflích bez ponožek a já se po očku dívala na ty jeho dlouhé vlasy.

Bála jsem se, že mě označí za příživníka. Zawadská o životě i léčebné síle jeviště

Valérie Zawadská

Dabing Valérii Zawadskou potkal už na škole a stesk i po něm ji přiměl, aby se ze západu Čech vrátila do Prahy. „Mí dva kolegové mě přesvědčili, ať se nebojím a na volnou nohu odejdu. A tak jsem to...

Chtěla bych dvě děti, Martin tlačí na tři, říká herečka Sára Donutilová

Sára Donutilová v Show Jana Krause (premiéra 12. listopadu 2025)

Herečka Sára Donutilová (31) se stala ambasadorkou neziskové organizace Dítě v srdci, která poskytuje poradenství a podporu při ztrátě miminka. Sama tuto tragickou událost s manželem Martinem...

10. listopadu 2025  11:47

Kulka ho zasáhla do čela, popsal bývalý španělský král smrt čtrnáctiletého bratra

Juan Carlos (vpravo) s otcem Donem Juanem a mladším bratrem Alfonsem. Snímek je...

Bývalý španělský král se poprvé otevřeně vyjádřil k rodinné tragédii. Jako teenager nešťastnou náhodou zastřelil svého mladšího bratra Alfonsa. Juan Carlos I., který nyní žije v Dubaji, vydal...

10. listopadu 2025  10:30

