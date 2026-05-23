Jeho role svérázného dědečka a vášnivého rybáře trpícího Alzheimerovou chorobou v seriálu Polabí se mi vybaví hláškou: „Bez té mé návnady by nechytil ani rýmu!“ Zatím ovšem samozřejmě nedosahuje proslulosti jeho výroku z Černých baronů. V roli vojína žádajícího o propustku na sestřinu svatbu čelil dotazu poručíka Hamáčka: „A kam to chcete, Šternberk?“ S aristokratickou lehkostí pronesl: „Do Šternberku.“
My Češi si potrpíme na různá výročí. Proto jsem v souvislosti s vámi jedno hledala a našla. Bude to dvacet let, co jste začal trénovat na StarDance. A přestože jste vstupoval do soutěže v pozici outsidera, nakonec jste skončil na stříbrném místě. Jak se vám tehdy povedlo tak dokonale si osvěžit znalosti z tanečních?
Nic jsem si neosvěžoval, protože jsem do tanečních nechodil.
Navzdory tomu jste se na StarDance stal skoro profíkem.
Já jsem se nestal profíkem. V podstatě jsem zůstal tím, kým jsem. Hercem. Vlastně jsem se naučil jen choreografie těch tanců. Respektive mě je naučila naprosto skvělá Petra Kostovčíková. Měl jsem prostě kliku a dodnes jsem vděčný osudu, že v ČT někoho napadlo dát nás dohromady, protože jsme si hodně rozuměli. Vlastně si rozumíme pořád. Stále se občas vídáme a zajdeme třeba na oběd. Ještě šest let po StarDance jsme spolu vystupovali na různých plesech jako předtančení nebo půlnoční překvapení.
Pořád jsem se však považoval tak trochu za toho kluka z mayovek. Jen jsem si nepořídil jednu zbraň, ale plný sklad zbraní.