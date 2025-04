„Herec jsme být nechtěl. Přišlo mi to trapné. Když mám mámu herečku a tátu herce a neumím si vymyslet nic jiného, tak bych byl úplně blbej,“ řekl Vydra.

Nebyl ale silný v matematice a fyzice, což rozhodlo. „Když jsem se dozvěděl, že na konzervatoři není ani matika ani fyzika, bylo rozhodnuto a uchýlil jsme se do tohoto ústavu pro matematicko-fyzikální kriply,“ vysvětlil.

Působil pak v několika divadlech a od roku 1995 je členem Divadla na Vinohradech. Herci obvykle do divadla přicházejí nejméně hodinu před představením, aby pohodlně prošli maskérnou a kostymérnou, ovšem Václav Vydra je výjimkou.

„Když hrajeme od sedmi, tak v sedm jsem oblečen v kostýmu. Ale jestli přijdu do divadla za tři minuty sedm… To záleží na tom, jak mám složitý kostým,“ říká. „Ale už stárnu, už jsem taky vyměkl, už jsem i čtvrt hodiny napřed,“ dodal.

Stane se ovšem, že na něj čeká celé divadlo. „Nedávno se mi stalo, že jsem přijel do Divadla na Vinohradech strašně brzy. Bylo nějakých šest deset. Tak jsem si říkal, že zajdu do klubu na večeři. Ve čtvrt na sedm jsem vylezl z auta a zvonil mi telefon. Volal mi inspicient, kde jsem. Ať jdu rovnou do divadla, že mi chce říct nějaké změny. A najednou mi to došlo. Že nehraju na Vinohradech, ale v Teplicích,“ popsal herec nepříjemnou situaci.

„To jsou takové excesy, které se mi zcela výjimečně stanou,“ přiznává Vydra. Tehdy se mu ale sešly hned dva za sebou. „Dva dny nato jsem takhle točil ve Kbelích a za pět minut sedm mi zvonil telefon se stejným problémem. Tak jsme začali asi v půl osmé,“ popsal Vydra situaci, kdy si diváci museli chvíli počkat, ale aspoň se dočkali.