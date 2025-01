Snažím se z filmů netrčet. Václav Upír Krejčí o herectví, dcerách i důchodu

„Pořád se tím zabývám, studuji, proč to tak je. Diváci za to nemůžou, ti nás takhle zaškatulkované nemají, je to spíš problém režisérů. Řeknou: ‚Ježíš, Upír ne, ten je neukočírovatelný.‘ Přitom já jsem naopak nesmírně disciplinovaný. Co se mi řekne, to udělám, snažím se plnit všechno, co mám, abych z toho filmu netrčel, ale stejně jsem tak výrazný, že…“ říká Krejčí.

A zavzpomínal na natáčení filmu Czech Made Man: „Byl tam italský kameraman, který ze mě byl tak nadšený, že mi přidával scény. A pak byla novinářská projekce a volal mi kamarád: ‚Jestli se chystáš zítra na premiéru, tak na ni nechoď. Celého tě vystřihli.‘“