Ježíškovi píšeme všichni, dostane od nás dort, líčí své svátky Rašilovovi

Magdaleno a Václave, co pro vás Vánoce znamenají?

Magdalena: Tenhle čas má pro mě už od dětství magické kouzlo, které přetrvává. Jasně, scházíme se o svátcích s rodinou, ale pořád držíme i tradici, kdy vánoční stromeček přináší Ježíšek. Zdobíme proto stromek tajně v noci, aby stál už na Štědrý den ráno rozsvícený v pokoji. Ta radost v dětských očích je k nezaplacení...

Václav: Vánoce a vše, co k nim patří, mám moc rád. Třeba světýlka, ta miluju! V tomto období máme jasně rozdělené úkoly. Já kuchám kapra a dělám rybí polévku, dvojčata ho obalují a Madla vyrábí bramborový salát. Pobožný nejsem, ale vyznávám motto, že v co věřím, to existuje, takže svým způsobem věřím na Ježíška dodnes. (úsměv) Tahle myšlenka mi ulehčila dokonce odpověď na zvídavou otázku našeho syna Janíka, kterému se spolužáci snažili prozradit celé vánoční tajemství. Řekl jsem mu: „V co věříš, to existuje,“ on se zamyslel, dál to nerozebíral a já věděl, že mu neberu nádhernou iluzi, a zároveň si opravdu myslím, že to takhle funguje.

Jestli věřím na pověry? Strašně moc chci říct, že ne! Jenže občas i taková myšlenka člověka přepadne. Vincent jednou omotal stůl provazem, abychom prý vydrželi pohromadě. Václav Rašilov