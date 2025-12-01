Václav Noid Bárta pomohl najít ztracené dítě. Policie se zpěvákovi omluvila

„Městská policie Pardubice se tímto omlouvá Václavu Noidu Bártovi. A zároveň mu taky trochu děkujeme. Vaškovi jsme totiž v neděli vlezli v Pardubicích do koncertu, aby nám pomohl. Poprosili jsme jeho produkční tým, jestli by nám nevyhlásil jedno ztracené dítě. Václav si to nakonec vzal na starost sám a do deseti minut jsme mohli pátrání zase odvolat. Kluk se našel. Skvělá práce,“ sdílely v pondělí facebookové profily Městská policie Pardubice a Město Pardubice.
Policisté zároveň využili příspěvku na sociálních sítích k tomu, aby rodičům, babičkám, dědečkům či starším sourozencům poradili, co dělat, když hrozí, že se jim malé dítě ztratí v davu.
„Je tu Advent, lidí jsou plná náměstí i obchoďáky a situace, že se vám v tom ztratí dítě, to je raz dva. Chcete pár rad, aby se to nestalo? Tady jsou,“ píše policie a sdílí čtyři tipy:
- Má už dítě telefon? Ať ho má raději u sebe.
- Kde není telefon, dejte mu kartičku s vaším číslem telefonu. V nouzi ji může vytasit a rychlá domluva je nejlepší řešení.
- Domluvte si ještě doma v klidu předem, že když už se vzájemně ztratíte, potkáte se na určitém místě, kam dítě bezpečně trefí.
- Naučte děti nebát se říct si o pomoc. Uniforma je jistota, v obchodech pomůže třeba prodavačka u kasy.
„A teď, proč se omlouváme Noidovi. Protože chápeme, že Vašek už začínal rozjíždět písničku a kvůli našemu hlášení ji zase utnul. Víme, že budovat si atmosféru na takhle malém časovém prostoru je dost nelehká záležitost. Proto děkujeme za to, že ani nemrknul a dal prioritu té rodinné situaci. Ceníme si toho,“ zakončili pardubičtí policisté.
|
„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta
Lidé v komentářích Bártu i rychlý zásah policie chválí. „Vašek je prostě srdcař, je to táta od rodiny, tak ví, jaké to je, mít strach,“ píše jedna z uživatelek Facebooku. „Já jsem dceři pořídila náramek, kde je na mě kontakt, dostává ho na ruku na všechny velké akce,“ radí další. V komentářích se vyjádřil i sám Václav Noid Bárta. „To je skvělé, že se kluk našel,“ napsal muzikant a letošní vítěz Zlatého slavíka v kategorii Zpěvák roku.
Václav „Noid“ Bárta je český zpěvák, skladatel a hudebník, který se prosadil zejména na muzikálové scéně. Do povědomí veřejnosti se dostal nejprve jako frontman rockových projektů Dolores Clan a Noid Crew. Postupně se stal vyhledávaným autorem hudby pro muzikály i televizní a filmové projekty. Účinkoval v řadě úspěšných muzikálů, například Jesus Christ Superstar, Carmen nebo Bonnie & Clyde. Od roku 2023 působí jako frontman pražské metalové kapely Dymytry.
Bárta je otcem tří dcer. Nejstarší Terezku má z manželství s Gabrielou Dvořákovou. Dvě mladší dcery vychovává se svou současnou manželkou Eliškou Grabcovou. V minulosti byl krátce ženatý také se zpěvačkou Lucií Bílou a později měl vztah i s modelkou Eliškou Bučkovou. Dnes Noid v rozhovorech často zdůrazňuje, že rodina je pro něj prioritou a role otce mu přinesla do života nový rozměr.