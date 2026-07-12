Upoutávka na koncert Václava Noida Bárty na zámku Sychrov slibovala „hudební show, na kterou se nezapomíná“ a zřejmě na ni nezapomene ani sám zpěvák, na jehož hlavu se pak snesla kritika diváků, kteří si zaplatili místa vpředu, ale nakonec se před ně na Noidovu výzvu postavili jiní fanoušci a zabránili jim ve výhledu.
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Zvuk jako na maturitním plese. Mareš se za Jesus Christ Superstar omluvil
„Udělal jsem průšvih a beru na sebe zodpovědnost. Omlouvám se těm, kterých se to týká,“ napsal po kritice Václav Noid Bárta na sociální síti a vysvětlil celou situaci.
„Kvůli nějakým předpisům musely být židle a sezení hrozně daleko od pódia a já miluji, když jsem s lidmi blízko, proto ani nevyhledávám koncerty typu O2 arena. Chci mít ty lidi blízko, takže já jsem udělal jednu věc - v průběhu toho koncertu jsem poprosil lidi, ať si vezmou ty židle a posunou se blíž a ti, co chtějí stát, ať přijdou blíž k pódiu. To udělali a ten koncert byl fantastický, atmosféra úplně skvělá,“ popsal Bárta.
„Nicméně ozývají se stížnosti, že byl porušený zasedací pořádek a chcete vracet peníze. Já to naprosto chápu, beru to na sebe, že jste třeba hůř viděli a ty peníze, které chcete vrátit, jdou z mé kapsy,“ vysvětlil Bárta s tím, že nechce poškodit produkční společnost, která koncert zajišťovala.
„Chápu část publika, která si koupila vstupenky dopředu (které byly dražší) a pak špatně viděli. Je pravda, že tam seděli třeba babičky a dědové a vůči nim mě to opravdu mrzí,“ napsal Noid v dalším příspěvku.
Svůj slib nespokojeným fanouškům nakonec splnil. „39 lidem vracím peníze za to, že neviděli. Snad jsme vás potěšili alespoň trochu zvukově,“ uvedl zpěvák a mnohé tím překvapil.
Vracet peníze za uskutečněný koncert není obvyklé. Podobným stížnostem od části diváků čelil v minulosti třeba Leoš Mareš za koncert Jesus Christ Superstar. Divákům, kteří seděli ve špatně ozvučené části O2 areny, se omluvil, peníze ale zpět nedostali.