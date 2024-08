Kritizují ho, že zabíjí drůbež. Je to pokrytectví, říká Noid Bárta

Pro ně bere s sebou skluzavku nebo houpačku, aby se během jeho vystoupení zabavily. Holkám se prý jeho hudba líbí. „Milují metal, protože si u toho připadají starší,“ říká Noid, který má i šestnáct koncertů měsíčně. „Jsem pořád na cestách, ale moc mě to baví.“

Svojí třetí manželce je vděčný za to, že rodinu drží pohromadě. Z druhého manželství má téměř desetiletou Terezku, která se věnuje tanci. Dokonce se taneční skupinou vyhrává soutěže. „Tam je to jasné, čemu se bude věnovat. A Eliška s Aničkou budou asi zpívat a točit videoklipy,“ směje se. Byť by právě ony mohly být po mamince tanečnicemi.

S Noidovou tvorbou se teď budeme setkávat častěji. Ozvučil totiž nové jingly pro televizi Nova. Zakázku získal v anonymní soutěži, kterou vyhrál. „Pro mě je to splnění snu, fakt prestiž. Když Nova před třiceti lety začínala, byl jsem ještě kluk na základní škole, ale všichni jsme to prožívali, byla to velká událost. A přesně si pamatuju, jak tenkrát poprvé vyjelo na obrazovce její logo. Bylo to pro nás něco nového a mě by ve snu nenapadlo, že právě já bych tyhle věci mohl jednou ozvučit,“ říká.

Václav Noid Bárta

Vyzkoušel si komponování hudby k filmům, ale rád tuto práci přenechá jiným. „Dělal jsem asi na čtyřech celovečerních snímcích a byla s tím spousta práce. Momentálně na to nemám čas a ani nejsou nabídky. Do budoucna bych se radši věnoval méně náročným věcem. Protože psát hudbu k filmu je fakt řehole,“ přiznává.

V současné době se věnuje zejména natáčení videoklipů a produkování písniček pro různé interprety. „To mě baví nejvíc. Je to krátkodobá záležitost, což mi vyhovuje. Teď jsme dělali klip pro Petra Koláře k písničce Když láska krouží. A plánujeme další. Budu zpívat duet s Míšou Gemrotovou Štikovou a klip pojedeme točit až na Island,“ říká Noid, který fandí zpěvaččině nadaci, zaměřené na podporu dětí s problémy s pohybovým aparátem. K tomu zpívá pravidelně v pořadu FTV Prima Máme rádi Česko. „Na podzim budeme točit novou sérii, tak se budu muset naučit šedesát písniček, protože vyrábíme několik dílů najednou.“

Václav Noid Bárta je potřetí ženatý. S příchodem dětí se rozhodl dopřát jim to nejlepší. Začal pěstovat zeleninu a taky chovat slepice. „Mám svoji slepičí farmu na vajíčka ale i na maso, protože chci, aby holky jedly to nejkvalitnější a tady vím, odkud pochází. A taky mi záleží na tom, jak je zvíře usmrceno,“ vypráví. A právě v tomto ohledu občas narazí, například když zabil kohouta. „Lidi to neskousávají, přitom sami taky jedí maso, jenom nechtějí vidět tu smrt, která tomu předchází.“

Sám prý svoje zvířata usmrcuje šetrným způsobem. „Drůbež se vezme za nohy, převrátí hlavou dolů, ta se jí nakrví, čímž pádem jakoby usne a pak se jí přeřízne tepna. Během tří vteřin vykrvácí a vůbec netrpí. To je běžný standardní postup,“ prozradil Václav Noid Bárta.