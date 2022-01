Zpívání mě baví, ale po vyprodaném stadionu neprahnu, přiznává Václav Noid Bárta

Když jsme si domlouvali rozhovor, bylo těžké najít ve vašem diáři volný čas. Co všechno vás teď zaměstnává?

Dodělal jsem hudbu k pohádce Tajemství staré Bambitky 2, jejíž premiéra se odložila. Mrzí mě to, ale čekání se divákům určitě vyplatí. Potom dělám osmdesát písniček pro TV Prima do připravovaného projektu, o kterém zatím nemůžu mluvit. Dále jsem spolupracoval s Evou Burešovou na její písničce Úsměv Mony Lisy, ke které jsme spolu točili i videoklip. Zapomenout nemůžu ani na pořad Máme rádi Česko, kde zpívám. Práce mě sice strašně baví, ale současně zaměstnává na plný úvazek.

Ráno vstanu, Eliška mi připraví obrovské silné kafe a já ho popíjím celý den. Je to má jediná droga. Nepiju, nekouřím, ale co si neodepřu, je káva. I díky tomu zvládám všechen stres. Václav Noid Bárta hudebník