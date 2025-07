„Carmen mi v kariéře hodně pomohla. Do té doby jsem hrával v Ta Fantastice, což bylo poměrně malé divadlo, a dostával tam menší role. Teprve v Karlíně mi dali tuhle zásadní příležitost, díky které jsem se mohl pořádně předvést. Ta role mi navíc byla psána na tělo. Nikdo ji nikdy přede mnou nehrál, takže jsem si ji mohl vystavět podle sebe a jelikož ve mně vždycky trošku dřímal rocker, tak jsem ho do ní dal,“ vzpomíná bronzový Český slavík.

Lucie Bílá v muzikálu Carmen

Vrhat nožem uměl ale už předtím, což Lucie Bílá věděla a nebála se postavit se mu jako terč. „Tam byla naprostá důvěra, dokonce i po rozvodu,“ směje se Václav Noid Bárta, který s Lucií Bílou v minulosti tvořil manželský pár.

Během představení Aida se seznámil se svojí současnou manželkou Eliškou, s níž má dvě dcery. Když se muzikál Carmen vracel na jeviště podruhé, hrála v něm jednu z kamarádek hlavní postavy a během představení předváděla akrobacii na laně.

„Bylo natažené asi šest metrů nad zemí, což bylo docela dost. Ale dobře nás jistili a taky jsme všechno pořádně nazkoušeli, tak se mi naštěstí nestalo, že bych z něho sletěla. A ani jsem neměla strach. To až později, když jsem zjistila, že čekám s Vaškem naše první dítě. Pak už se mi na to lano moc nechtělo,“ říká manželka Noida.

Obě jejich dcery jsou nadané. „Přichází to k nim ze všech stran, tak jsou uměním ovlivněné. Skvěle jsou na tom hlavně tanečně. Zdědily talent po Elišce a ona je k tomu i cíleně vede. Úžasně se o ně stará, každý den je něco učí. Buď anglicky nebo tancovat, psát, kreslit... Musím říct, že tohle je pro mě výhra,“ pochvaluje si zpěvák. Sám se snaží rodinu, do níž patří i nejstarší Terezka, kterou má se svojí exmanželkou Gabrielou Dvořákovou, finančně zabezpečit a zároveň doma vaří.

„O home schoolingu neuvažuji. Samozřejmě, kdyby se stalo, že by byly naše děti vystavené šikaně, což považuji za něco strašného, tak bych o tom přemýšlela, ale jinak ne. Starší dcerka nastoupí do první třídy příští rok, mladší má tři a chodí do školky,“ říká Eliška Bártová.

Nové role neplánuji

Pracovně je teď Bárta velmi spokojený. Po divadelních prknech, které před časem opustil, se mu nestýská, plně se věnuje kapele Dymytry, se kterou koncertuje až čtyřikrát týdně. „S divadlem jsem si navzájem předali, co jsme měli a pro mě to skončilo. Nejkrásnější role už mám za sebou a nové neplánuji, nechám to těm, které to baví víc a jsou šikovnější,“ říká Noid, který přiznává, že poslední dobou se už na jevišti trápil.

Svých rolí si ale považuje a z každé inscenace si po derniéře vzal něco na památku. Z Carmen má zmíněnou dýku, z Excaliburu plášť. „Garcia byl mojí nejvýraznější rolí, takže tu kudlu jsem musel mít,“ usmíval se a hladil dýku zastrčenou za pasem.

„Teď jsem nejvíc zpěvák. I od natáčení hudebních videoklipů si dávám pauzičku. Poslední jsem točil Petrovi Jandovi k singlu Dřív než se setmí,“ říká Noid.

Díky kostýmu, ve kterém se objevil na zahradní party Petra Jandy, vystavil na odiv svoje vypracované tělo. „Osmdesát až devadesát procent dělá jídlo, zbytek cvičení. Držím už dlouhodobě dietu. Základem mého jídelníčku jsou bílkoviny. Vejce a hodně masa. Krůtí, kuřecí a hlavně hovězí. Sacharidů mám jenom 70 g denně, což je maličká hrstička rýže například,“ vypráví. „Ona už to ani není dieta jako spíš životní styl,“ dodává.

Václav Noid Bárta

„Ale dneska budu trpět, protože mám půst. Nemůžu ani kafe, nic, jenom čistou vodu,“ hlásil u Jandy na Propasti. „Naposledy jsem ho držel před sedmi lety, a teď ho mám na třicet šest hodin. Je to náročné, když je kolem tolik jídla, ale mě baví dostávat se do nepohody, protože je to velká zkouška pevné vůle,“ prozradil. „Jednou za čas ho chci držet, protože k němu patří benefity. Člověk si vyčistí žaludek a střeva, mimo jiné,“ dodává.

Dál pravidelně cvičí, ale hlavně proto, aby udýchal náročné koncerty. Závodit v kulturistice jako dřív už nehodlá.