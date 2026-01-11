Kolik aktuálně máte slepic?
Je zazimováno, na jaře jich bývá daleko víc. Takže teď jenom deset. Dostali jsme oplodněná vajíčka od pana ředitele ze ZOO Chleby a vylíhli jsme si je v líhni. Akorát jsem nedávno koukal a je tam sedm kohoutů. To je trošku problém. Tak jsem musel koupit dalších pět slepiček, které budou fakt na vajíčka, jenže ty jsou ještě maličké. Takže tuto zimu vajíčka nebudou. No a pak mám velkého krocana, který se jmenuje Pepa. A jednoho králíka. Takže v současné době nic moc. Měli jsme kachny, ale ty už jsou v mrazáku.
Když kouříte, špatně dýcháte. Když pijete, máte refluxy, vrací se vám šťávy do jícnu, popálí to hlasivky. Když špatně jíte, zalévá se vám tělo vodou.