Já vás na žádný jablka nezval! Noid Bárta o šejdířích, chovu slepic i alkoholu

Václav Noid Bárta

Scarlett Wilková
  14:00
Nepije alkohol, nekouří, chová slepice, pěstuje zeleninu. Jeho životní styl k drsně vyhlížejícímu muzikantovi nesedí. Tak to je Václav Noid Bárta, současný nejoblíbenější zpěvák, majitel Českého slavíka. A konečně se zbavil stínu své bývalé ženy. „Kdykoli jsem udělal nějakou písničku nebo měl vystoupení, stejně se říkalo, že to zařídila Lucka. To je pro chlapa těžký,“ vzpomíná.

Kolik aktuálně máte slepic?
Je zazimováno, na jaře jich bývá daleko víc. Takže teď jenom deset. Dostali jsme oplodněná vajíčka od pana ředitele ze ZOO Chleby a vylíhli jsme si je v líhni. Akorát jsem nedávno koukal a je tam sedm kohoutů. To je trošku problém. Tak jsem musel koupit dalších pět slepiček, které budou fakt na vajíčka, jenže ty jsou ještě maličké. Takže tuto zimu vajíčka nebudou. No a pak mám velkého krocana, který se jmenuje Pepa. A jednoho králíka. Takže v současné době nic moc. Měli jsme kachny, ale ty už jsou v mrazáku.

Když kouříte, špatně dýcháte. Když pijete, máte refluxy, vrací se vám šťávy do jícnu, popálí to hlasivky. Když špatně jíte, zalévá se vám tělo vodou.

Václav Noid Bárta

