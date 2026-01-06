Václav Neužil šel proti zákonu. Policisté mu to ale odpustili

„Byli na našem oblíbeném místě, jezdíme tam už několik let,“ vypráví Neužil. Máme tam oblíbený trh v městečku Lajares a u jedné Peruánky, která tam prodává šperky, mi ho pořídili,“ dodává.
Zatímco David Ondříček si jako jeden z prvních osobností českého showbyznysu pořídil před lety nemovitost v Thajsku, Neužila to táhne na Kanárské ostrovy, speciálně na Fuerteventuru. „Jezdíme na sever ostrova, který má spíš pouštní charakter, trošku mi připomíná Mexiko. Je to tam takové venkovské a opuštěné, což se nám líbí. Takže tam by se mi určitě líbilo něco vlastnit, pokud si to budu moci jednou dovolit,“ říká.
Snímek má pracovní název Kluci to vidí jinak než holky a David Ondříček do něj kromě Václava Neužila obsadil Jaroslava Plesla, Denisu Barešovou, Vojtěcha Vodochodského, Annu Kameníkovou, Jana Nedbala i svoji partnerku Marthu Issovou.
„Víceméně je to takový propletenec, všichni jsou v podstatě hlavními postavami. Je to film o lidech ve velkém městě, kteří se cítí prázdní a neví, co s tím. Buď mají problém ve vztahu nebo v práci. Napsal to David a my jsme mu u toho asistovali. Jeho komediální nadhled je famózní,“ říká Neužil. Film je svým způsobem volným pokračováním Ondříčkova kultovního snímku Samotáři.
Neužil v něm hraje vysoce postaveného právníka Karla, bohatého zabezpečeného muže, který je ovšem promiskuitní, závislý na drogách a alkoholu a navíc milující ženu, kterou nemůže mít. „Je to zoufalec a nedokáže se z toho vymanit,“ prozrazuje. Na premiéru si budeme muset ještě počkat, ale už v březnu půjde do kin celovečerní film Poberta, ve kterém si Neužil zahrál záporáka.
I v tomto případě roli přijal kvůli režisérovi. „Jsem fanouškem filmů Ondřeje Hudečka. Byl jsem uhranutý jeho krátkým snímkem Furiant o spisovateli a dramatikovi Ladislavu Stoupežnickém, který získal cenu na filmovém festivalu Sundance, a miluji i jeho dokument Pásky z Nagana,“ vyznává se ze svého obdivu. „Takže když přišla tahle nabídka, neváhal jsem, protože jsem si přál s Ondrou točit.“
Jeho Čenda Zálešák je policista stojící na opačné straně zákona, než by měl. „Je to takový malý český zabedněnec, který neumí přijímat názory z druhého tábora. Většinou jedná tak, aby se obohatil nebo na základě strachu. Chová se jako hajzl, ale myslí si, že ne, a to je na tom vlastně zábavné,“ popisuje Neužil svoji postavu. Pobertu Luboše, který se dostává s Čendou do sporu, hraje Matyáš Řezníček.
Hudeček děj svého celovečerního debutu situoval do jihomoravské Strážnice, odkud sám pochází, a všichni zúčastnění si proto museli osvojit slovácké nářečí. „Pro herce je to vždycky výzva, když máme pracovat s jazykem tímto směrem. Takže jsme měli učitele, kteří nám pomáhali a snad jsme to zvládli a nebude to působit směšně, ale jako normální přirozená lidská součást těchto našich postav,“ vypráví Neužil.
S policisty má zatím jenom ojedinělou zkušenost navíc hodně starou. „Když jsem před spoustou let začal chodit se svojí manželkou a vraceli jsme se z hospody na Újezdě do našeho bytu na Smíchově, požádal jsem ji, ať řídí auto, protože sám jsem byl opilý. Nebylo to daleko a ona měla před sebou už poslední dvě jízdy v autoškole. Tak jsem jí říkal: To dojedeš, stejně budeš mít za chvíli řidičák. Jenomže nás zastavili měšťáci a nastalo trošku drama, vychutnávali si nás,“ vzpomíná Neužil na dobu, kdy jeho tvář byla ještě anonymní, tudíž na shovívavost nemohl spoléhat.
„Zavolali si k tomu ještě státní policii, takže tam bylo dohromady asi sedm policajtů. Ten hlavní si vzal občanky, koukal do nich a najednou povídá: Čau Leni, učí ještě máma? Nakonec se zjistilo, že jsou spolužáky z obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou, odkud Lenka pochází a kde učila její matka. To nás vysvobodilo. Státňáci řekli měšťákům, že by to řešili pokáráním, hodili nám klíčky a odjeli,“ usmívá se při vzpomínce Neužil.
S Lenkou za svobodna Stárkovou, jejíž sestra Erika je herečkou, má osmiletého Vincenta. „Vnímá, že jsem herec, ale sám se před kameru nehrne. Tyhle ambice a potřeby vůbec nemá. Naopak, není moc rád, když je na něj upřena pozornost,“ prozradil na syna Neužil.