Slíbil jsem manželce, že se naučím z rolí vystupovat, říká Václav Neužil

Smetana se rád bavil, života stejně jako přízně žen si užíval. K jeho múzám patřila i Therese, kterou ve snímku Marka Najbrta hraje Neužilova švagrová Erika Stárková. Ale nebyla jediná, o kterou hudební skladatel ztvárněný Václavem Neužilem, usiloval. Zdá se, že jeho osudovou ženou na sklonku života byla Eliška Krásnohorská, libretistka a spisovatelka, kterou hraje Denisa Barešová.

„Nejsem žádný historik ani specialista na Smetanu, všechno jsem se dozvěděl po konzultacích s odborníky a vlastní četbou, nicméně o jejich vztahu je známo, že byl intenzivní, přátelský, že spolu spolupracovali. Ona všechny důkazy, které měla, tedy dopisy, zničila a lze se jenom domnívat, proč tak udělala. Ale my v tom našem filmu nerekonstruujeme realitu, to ani nejde, protože nevíme přesně, jaký Smetana byl, je to jenom naše představa o Smetanovi na základě inspirací a dostupných informací,“ vysvětluje režisér Marek Najbrt.

Sarah Haváčová, Václav Neužil a Denisa Barešová ve filmu Smetana (2024)

Film byl promítán zatím jenom na festivalu Finále Plzeň, která je shodou okolností rodištěm Václava Neužila. „Byl to opravdu pěkný večer, já tam film viděl poprvé a měl jsem radost, že je to právě v Plzni v Měšťanské besedě, před kterou stojí socha Bedřicha Smetany. Ve stejném sále jsem strávil taneční a měl jsem tam maturiťák. Bylo to hezké spojení mě a Bedřicha, tak mě to trošku dojalo,“ zavzpomínal Václav Neužil.

Projekce se zúčastnili i jeho rodiče, sestra a manželka. Chyběl jenom syn, který v září začal chodit do školy, takže film, jenž ukazuje veřejnosti ne tak dobře známou stránku věhlasného skladatele, by pro něj nebyl vhodným ani zajímavým. Neužil se svojí manželkou přihlásili syna do školy na pražských Vinohradech, která preferuje individuální přístup k dětem.

Lenka Neužil Stárková a Václav Neužil (2023)

„Až do páté třídy nedostávají známky, učitelé je hodnotí slovně. Líbí se mi to, protože známkování dítě kastuje. Podle něj jste buď chytří nebo hloupí, a to je myslím dost omezující zpráva žákovi, jak na tom v tom v kterém předmětu ve skutečnosti je. Kdežto slovní hodnocení vás může motivovat, díky němu pochopíte, co vám nejde a proč vám to nejde a co můžete udělat pro to, aby vám to šlo líp,“ říká Neužil, kterému to ovšem v klasické škole šlo jako dítěti dobře. „Já byl šprt. Až do páté třídy jsem se nemusel učit, měl jsem starší sestru, díky které jsem se naučil číst a počítat ještě než jsem šel do první třídy.“

Stejně intenzívně jako se musel připravovat na roli Emila Zátopka, byl ponořen i do postavy Bedřicha Smetany i když kratší časové údobí. „Trvalo to půl roku, pak to pro mě skončilo,“ říká. „Naučil jsem se, že s poslední klapkou z role vystupuji. Ale spíš by o tom mohla vyprávět moje žena. Říká, že když točím, je na mě poznat, jestli hraji gaunera, blbce, chytrého a hlubokého člověka anebo idiota. Že to ze mě jde. Asi je nějaká taková struna, kterou v sobě mám v aktivaci i mimo plac. Ale už jsme si to doma pročistili, manželka říkala, že uvítá, když budu umět z role profesionálně vystoupit a já si to vzal k srdci.“

Sarah Haváčová, Erika Stárková a Viktor Zavadil ve filmu Smetana (2024)

Právě s její sestrou Erikou Stárkovou, která se proslavila rolí transsexuálky Dáši v seriálu Most!, tančí ve filmu Smetana polku z Prodané nevěsty. S choreografií jim pomáhal Marek Zelinka, bývalý účastník StarDance. Václava Neužila Česká televize už dvakrát lákala do této soutěži. „Odmítl jsem z časových důvodů, protože je to opravdu náročné, nemůžete vedle toho dělat nic jiného. Je to vlastně sport. A když mám divadlo a v té době jsem i točil… Někdo by do toho šel, ale já se rozhodl, že ne,“ vysvětluje herec.

S režisérem Markem Najbrtem se ale neloučí, v současné době spolu natáčejí pro Voyo minisérii s názvem Štěstíčku naproti. Mapuje dvacet let starou korupční aféru ve fotbale, která byla inspirací i Petru Čtvrtníčkovi a Jirkovi Lábusovi k představení Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? „Hraji policajta. Jdu po gaunerech a bafuňářích, kteří podplácejí rozhodčí a ovlivňují tak zápas,“ říká o své roli Neužil.

Do kriminálního seriálu s pracovním názvem Jednotka Jastrab se pustila i Sarah Haváčová, která hraje ve Smetanovi jeho manželku Betty. „V mých představách byla Betty měšťka, žena bez velkých umělecký ambicí, která se o Smetanovu tvorbu moc nezajímala. Rozhodně ne tak, jak by si on sám představoval, zatímco Eliška Krásnohorská, byla umělkyně, žena s ambicí, do značné míry moderní,“ říká režisér Marek Najbrt.

Sarah Haváčová a Václav Neužil ve filmu Smetana (2024)

Haváčová nyní pobývá často na Slovensku, kde v okolí Bratislavy a částečně i v Chorvatsku točí s režisérem Jiřím Chlumským kriminální seriál. „Hraji vyšetřovatelku Lucii Žižkovou a parťákem mi je Milan Ondrík. Honíme spolu lupiče,“ říká herečka. „Slováci jsou velmi emotivní, nebojí se ukázat city, a to mě velmi vzrušuje a inspiruje. Často jsem se večer chodila dívat na své kolegy do Slovenského národního divadla nebo do Astorky. Baví mě ten oheň v nich. My Češi ho máme taky, ale umíme ho lépe skrýt.“

Film Smetana zachycuje posledních šestnáct let života hudebního skladatele, kdy díky své výjimečnosti bojuje se závistí okolí a postupně přichází o sluch. Ale také jeho bouřlivý vztah s manželkou a přátelství s Krásnohorskou. Režisér Marek Najbrt ovšem říká: „Celý Smetanův život je dost zajímavý, my z něj ukazujeme jenom určitou část a některé motivy, ale je tam ještě dost prostoru na další případné zpracování. Já osobně nemám žádnou ambici dál pokračovat ve Smetanovi, ale třeba se najdou jiní tvůrci, kteří se toho chopí.“

Najbrtovi, který je čtyřnásobným držitelem Českého lva, teď přichází do kin film úplně jiného typu. Dobrodružný dokument, jenž zachycuje cestu motorkářů Jana Révaie, Pavla Lišky a Hynka Bernarda do Papuy Nové Guiney. Jmenuje se Vandráci na ostrově lidojedů.