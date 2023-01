Golden Kids hráli jen 17 měsíců, Marta je má nejlepší kamarádka, říká Neckář

Na České televizi jsme o vás viděli před nedávnem dokument Dana Hnáta. Jaké to bylo svěřovat se s celým svým životem před kamerami?

Já jsem netušil, že to bude dokument. Snažil jsem se zkrátka některé věci komentovat a šel jsem do toho snad i proto, že to natočil právě Dan. Rozebíral jsem těch šedesát let, co jsem byl profesionálně na jevišti. Zrovna teď na podzim v září jsem byl na srazu spolužáků, už to bylo šedesát let po matuře.

Byly pro vás některé momenty z vašeho života v dokumentu určitou formou terapie a uvědomění, když jste si je opět procházel a revidoval?

Jsou tam fakt některé takové věci, které tam Dan vybral. Třeba videoklip k písni Soud, který mi udělali Angelo Michajlov a Honza Schneider. Myslím, že to bylo uveřejněno jenom jedinkrát.

Jaký je váš osobní hudební favorit z vlastního repertoáru? Jakou svou píseň máte nejraději?

Kdo vchází do tvých snů, má lásko.

Kateřina Moravcová (dcera Marty Kubišové), Václav Neckář a zpěvačka Marta Kubišová na premiéře filmu Olgy Sommerové Magický hlas rebelky (2014)

Máte nějaké velké přání, které nosíte stále v hlavě?

Ještě chvíli zpívat a vystoupat na jeviště. Za to děkuju, že to ještě jde.

Vaše kolegyně a kamarádka Marta Kubišová letos slavila osmdesátiny. Jste ve stálém kontaktu a vzpomínáte spolu často na některé zlaté momenty?

Samozřejmě, je to moje nejlepší kamarádka. Je fakt, že Golden Kids měli možnost hrát jenom sedmnáct měsíců. Myslím, že jsem to všechno už povídal, i o problému, který byl v únoru roku 1970. O tom všem se už psalo. (3. února 1970: Marta Kubišová měla zakázáno zpívat a Golden Kids definitivně skončili. Začaly soudní pře, tahanice a spory. I když si Kubišová přála, aby Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou koncertovali a zpívali dál, Václav s Helenou nesouhlasili. Neckář se pokoušel uspět přes soud, ale marně. Golden Kids zanikli. – pozn. red.). S Martou jsem mluvil zrovna včera, volal jsem jí.