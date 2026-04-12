Teď by se měli snažit mladí. My už máme jen splnit resty, říkají bratři Neckářovi

Renato Salerno
Ztracený videoklip z roku 1968, desítky let na scéně i nadhled, který si lze osvojit jen s časem. Setkání se zpěvákem Václavem Neckářem a jeho bratrem Janem bylo plné vzpomínek, humoru i upřímnosti. Do rozhovoru pro iDNES.cz se navíc přirozeně propsala i témata současnosti – energie, práce, rodina i to, co člověka drží nad vodou.

„Píseň pro mne“ Václava Neckáře byla zapomenuta padesát let. Nový klip připomíná pohnutou dobu po srpnu 1968. „Je zajímavé, že zachovali ten materiál. 29. srpna 1968, když jsem přijel z Kavkazu, tak přijel na letiště Ivo Fischer, který napsal text, abych udělal rozhovor. Ten se konal 29. srpna v Karlíně, v rozhlase. Bohužel byl zničen, protože tam byl požár. Ve studiu hořelo a o spoustu materiálů se přišlo,“ vzpomíná Václav Neckář na dobu, ze které nyní znovu ožil unikátní videoklip.

Václav Neckář a Jan Neckář (slavnostní premiéra videoklipu režiséra Daniela Hnáta k písni Píseň pro mne Václava Neckáře, kino MAT, Praha, 1. dubna 2026)
Mladý idol Václav Neckář. Záplava dopisů od dívek z celé republiky.
Snímek je z oscarového filmu Ostře sledované vlaky, kde se Václav Neckář coby Miloš Hrma pokusí vzít si život poté, co selže jako muž při sexu. V jeho případě naštěstí zůstalo jen u pokusu a vše dobře dopadlo, dokonce i jeho erotický second service.
Ostře sledované vlaky. Hlavní role v oscarovém filmu, vpravo režisér Jiří Menzel.
77 fotografií

Návrat k archivním materiálům podle něj působí jako zvláštní uzavření kruhu. „Je to 58 let. Já jsem začal zpívat v roce 1964, ale na jevišti jsem vlastně začínal už v roce 1953,“ říká s nadhledem muž, jehož kariéra přesahuje sedm dekád.

Když přijde řeč na věk, odpověď je typicky jeho. „Nepamatuju se. Je mi hodně. No... Dvakrát 38?“ směje se. Energie mu ale rozhodně nechybí. I dnes ho drží především kontakt s publikem.

„Snažím se, protože teď koncem dubna mám pět koncertů na Slovensku, tak doufám, že tam dojedu. Začínám Vranov nad Topľou, v Košicích, v Nitře a pak i další města.“ Na otázku, zda je hudba lékem na všechno, odpovídá jednoduše: „Hudba je potřeba.“

Zpěváka Václava Neckáře trápí zdraví. Už bychom měli odpočívat, říká jeho bratr

Do rozhovoru se v tu chvíli spontánně zapojuje i jeho bratr Jan. „Existuje takzvaná muzikoterapie. Dokonce jsem teď někde četl, že se pouští kravám taky muzika a ony pak lépe dojí,“ říká s úsměvem. „To už bylo i ve Slunce seno,“ zazní z druhé strany.

Jan Neckář se ale rychle vrací k vážnějšímu tónu: „Muzika působí i na zvěř. Skutečně i na krávy, aby dobře dojily. Myslím, že Mozarta jim pouští, nebo něco… Vážná muzika se má pouštět i těhotným ženám, protože to má příznivý vliv na vývoj plodu. Alespoň to tedy říkají muzikoterapeuti. Je pravda, že muzika dokáže pohladit, rozplakat, rozveselit, dát energii. Takže ano, svým způsobem léčí.“

Hudbě přitom oba bratři ostatně zasvětili prakticky celý život. „My jsme říkali, že Bacily jsou takzvané hudební bacily, které roznášejí nákazu dobré a kvalitní české muziky. My jsme odjakživa s Otou Petřinou lpěli na tom, abychom dělali původní českou hudbu,“ připomíná Jan Neckář. „Od roku 1971,“ doplňuje ho bratr.

Bratři muzikanti: Je rok 1979, Vaškovi je šestatřicet a Honzovi třicet let.

Dnes už ale přemýšlí i nad tím, co ještě chtějí dokončit. „Já říkám, že chci splnit ještě pár restů, než umřu,“ říká Jan otevřeně. „Ten poslední je asi knížka o Bacilech, která by měla vyjít na konci roku, před Vánoci. Měla by být ve formátu obalu vinylu a možná tam budou i čtyři LPčka s raritami.“

S úsměvem pak dodává směrem k bratrovi: „Můj bratr ještě má pocit, že musí zpívat na jevišti, viď?“ „Já o tom nic nevím,“ reaguje Václav Neckář pobaveně. Právě koncertování zůstává tím, co ho stále naplňuje. Na otázku, v čem tkví kouzlo jeho dlouholeté kariéry, odpovídá stručně: „Já vždycky doufám, že lidé přijdou na koncert.“

Jan Neckář jeho odpověď rozvádí: „Vaškův repertoár je velmi různorodý, košatý. On vždycky tvrdil, že ho hudební kritici nemůžou zaškatulkovat, že z každé škatulky vyčuhuje. Dělal všechno. Od rockových písniček přes country, balady až po muzikál, dokonce i film.“

VIDEO: Oficiální videoklip k nové verzi skladby Václava Neckáře Píseň pro mne z roku 1968. Verze z roku 2026 propojuje archivní záběry se současností:

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Ester Ledecká se rozešla s tenistou Staňkem, oznámila to videem ze střelnice

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Velikonoce přinesly nečekanou zprávu ze světa českého sportu, trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká (31) překvapila netradičním oznámením rozchodu s partnerem. Po pěti letech je podle...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

Nikdy jsem si nepřipustila, že jsem opravdu na dně, říká Patricie Solaříková

Patricie Solaříková na Instagramu (2025)

Střídá to jako každý jiný. Společenské události s pobytem v přírodě. Nejprve si Patricie Solaříková vyrazila se svojí blízkou kamarádkou Anetou Krejčíkovou na slavnostní předávání cen Český lev a pár...

David Attenborough oslaví 100. narozeniny. Smrti se nebojím, říká přírodovědec

Z dokumentu David Attenborough a obří vejce (2010). Ten připomíná, jak před...

Britský dokumentarista přírodovědec Sir David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny. Ze smrti podle svých slov strach nemá. Plánuje nové pracovní projekty a nezpomaluje. V novém rozhovoru...

Je mi 40 a nikdy jsem neměla žádný vztah, svěřila se hvězda seriálu Sobík

Jessica Gunningová získala svou první cenu Emmy (Los Angeles,15. září 2024)

Herečka Jessica Gunningová, známá ze seriálu Netflixu Sobík, překvapila upřímným přiznáním – ve svých čtyřiceti letech ještě nikdy neměla žádný romantický vztah. Souvisí to podle ní s tím, že si...

11. dubna 2026  13:30

Finalistka České Miss Andrea Kabická je těhotná. Brzy budeme čtyři, oznámila

Andrea Kabická

Modelka a finalistka České Miss 2011 Andrea Kabická, která se momentálně věnuje práci tiskové mluvčí pro společnost zabývající se prodejem parfémů a dalších beauty produktů, oznámila radostnou...

11. dubna 2026  10:56

Zemřela sestra Jiřiny Bohdalové, herečka zrušila program

Zleva bývalý prezident republiky Václav Havel, ředitel Divadla Na Jezerce Jan...

Herečku Jiřinu Bohdalovou zasáhla krátce před 95. narozeninami rodinná ztráta. Ve věku 83 let zemřela její sestra Jaroslava Henzelová, přezdívaná Jaruška. Informaci potvrdily zdroje z hereččina okolí.

11. dubna 2026  10:20

Zara Larsson přišla o miliony kvůli komentáři na TikToku. Vtipkovala o potratech

Zara Larssonová na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Švédská zpěvačka Zara Larsson uvedla, že nečekaně přišla o možnost rozsáhlé spolupráce s nejmenovanou značkou. Důvodem se stal její nevhodný komentář na TikToku, v němž zažertovala na téma potratů.

11. dubna 2026  9:56

Štěpán Kozub prozradil, co vyváděl pod peřinou. Jenovéfa Boková trpěla

Premium
Z filmu Někdo to rád v Plzni

Na premiéru filmu Někdo to rád v Plzni se dostavil v plné parádě, s vkusně obarvenými vlasy, slušivým střihem, ale také s „klapkami“ na očích. I v předsálí kina je nesundal. „Co bych měl pod nimi?...

11. dubna 2026

Máma je ostrá. Politikům dává přezdívky, říká Wolfová o Filipovské

Maminka Pavlína Filipovská je známá zpěvačka i moderátorka.

Moderátorka politických debat Pavlína Wolfová (54) promluvila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o tom, jak je její matka Pavlína Filipovská (84) ostrá vůči politikům a političkám a dokonce i vůči své...

11. dubna 2026

Nebeská hudba? Ne, byla jsem zvědavá. Vinczeová Banášová nejen o druhé adopci

Premium
Adela Vinczeová (Banášová)

Slovensko-česká televizní hvězda Adela Vinczeová, v Čechách známější jako Banášová, a její manžel se před třemi lety stali poprvé adoptivními rodiči. Co je k tomu vedlo? A jak to vypadá s druhou...

10. dubna 2026

Leichtová propálila těhotenství kamarádky. Ze Stropnického bude poprvé děda

Herečka Anna Stropnická

Herečka Anna Grundmanová (za svobodna Stropnická) je těhotná. Radostnou novinu prozradila na sociálních sítích její kamarádka Kristýna Leichtová. Herec a politik Martin Stropnický se tak poprvé stane...

10. dubna 2026  15:02

V bezvědomí jsem se zřítila ze schodů. Lenka Filipová poprvé o zdravotních potížích

Lenka Filipová

Lenka Filipová (72) se ozvala fanouškům a pozvala je na své koncerty, které ovšem ještě musela posunout. K zpívání se vrací po delší pauze, kterou zapříčinily její zdravotní problémy. Zpěvačka nyní...

10. dubna 2026  14:16

Hvězda seriálu Ztraceni se na čas ztratila. Proč Matthew Fox přestal s hraním?

Matthew Fox v Londýně (4. března 2026)

Americký herec Matthew Fox (59) měl svou zatím největší roli v úspěšném dobrodružném seriálu Ztraceni, kde ztvárnil postavu doktora Jacka Sheparda. Poté však jako by se po něm slehla zem.

10. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.