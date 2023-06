Z DAMU mě nevyhodili kvůli prodeji drog, směje se Václav Matějovský

„Byl jsem tam rok a pak jsem usoudil, že mi to stačí, a šel jsem pryč,“ prohlásil Václav Matějovský se smíchem. „Když se tam zeptáte, tak vám třeba bývalí studenti, kteří mě neměli rádi, řeknou, že jsem prodával drogy. Říká se to tam. Teda jako je to pravda, ale nevyhodili mě kvůli tomu.“

Na vysvětlenou dodal, že v době, kdy studoval na fakultě, už zároveň pracoval a neměl kapacitu věnovat se na sto procent jen škole. „Tak jsem se rozhodl, že si spíš vyberu tu cestu bez školy, že radši už půjdu tou pracovní cestou. Ale jestli to byl správný krok, to ještě nevím,“ prohlásil.

Víceméně od dětství hraje v seriálu, zároveň v té době již pracoval i v rádiu. Coby moderátor má dokonce svoji ranní show v rádiu. „Musím tam být tak v 5:30,“ řekl s tím, že i když už to dělá pátým rokem, je to opravdu brzy a nikdy si úplně nezvykl.

Ze svého soukromí prozradil, že má osm měsíců přítelkyni, se kterou se nedávnou sestěhovali dohromady. Zavzpomínal i na reality show Survivor. „Prasknul mi meniskus v koleni,“ vysvětlil herec, co se mu vlastně stalo, že musel klání opustit.

Také se smíchem dodal, že si z natáčení soutěže, v níž se drsně bojuje o přežití na ostrově, odnesl velkou nedůvěřivost vůči ostatním. „Na tom ostrově nemůžete věřit nikomu, a mně to ještě zůstalo. Tam nevíte, kdo vám ukradne jídlo,“ řekl s tím, že právě hlad byl pro něj jednou z nejhorších věcí, které na ostrově prožíval. „Někdy dokonce nebylo žádné jídlo.“