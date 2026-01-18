Výběr partnerů u dcer už proběhl. Díky Kamilu Střihavkovi, říká Kopta

Herec a moderátor Václav Kopta (60) je otcem dvou dospělých dcer. Obě jsou zadané a Kopta v Show Jana Krause prozradil, kde si vybraly partnery i co to způsobilo v jejich rodině.

„Mám dvě dcery, manželku a fenu, takže doma bylo dost dlouho poněkud přebuchtíno,“ říká Václav Kopta. Dcery ale už vylétly z hnízda. Je jim 27 a 24 let a mají obě partnera.

„Výběr partnerů proběhl. U nás je to dosti standardní, protože díky Kamilu Střihavkovi a jeho kapele jsme měli z čeho čerpat. Jedna chodí s bubeníkem a druhá s klávesákem,“ prozradil Kopta.

Jana a Františka Koptovy se svým otcem Václavem
Manželé Koptovi s dcerami Františkou (vlevo) a Janou
Jana a Františka Koptovy
Jana a Františka Koptovy se svým otcem Václavem
Příchod mužského elementu do rodiny si pochvaluje. „Kluci vnesli příznivého ducha i do ledničky v našem domě. Celkově se dá říct, že cukety jsou na ústupu,“ popsal Kopta, jehož dcery a manželka preferují zdravou stravu, ale jejich partneři si rádi dopřejí.

„Honza, ten bubeník, se etabloval v rodině velice dobře. Je z Moravy, takže s první láhví vynikající slivovice dorazilo asi pět kilo klobás, uzeného bůčku a závan toho, že svět je u Koptů na Hanspaulce zase v pořádku,“ pochvaluje si herec, který díky moderování pořadu Peče celá země zásobuje rodinu cukrem.

Když se chlap nestydí udělat si legraci sám ze sebe, je plus. Humor je základ, líčí Kopta

„U rodiny vítězí s mých prací Peče celá země, protože zbytků je dost a já jsem pověřen tím, že co zbyde, vozím domů. Jako jeden z mála nezůstávám v místě natáčení právě proto, abych průběžně doplňoval cukr v rodině,“ přiznal.

Kromě moderování hraje, natáčí a je v jednom kole. Nečekaně zjistil, že mu to vyhovuje. „Minimálně třetinu života jsem prokrastinoval, akorát jsem tehdy nevěděl, že se tomu tak říká. Prostě jsem se flákal,“ přiznává Kopta.

PEČE CELÁ ZEMĚ. Už tři ročníky moderoval s Terezou Bebarovou.

„A jak život šel, tak jsem najednou té práce měl víc než v té první třetině života a zjistil jsem, že jsem takový utajený workoholik a že mi ta práce a množství činností přináší do života něco, co mi chybělo, a to je řád. Nic jiného než práce vám to nepřinese, takže já nejsem typ, který by si stěžoval, že má hodně práce a musí vstávat,“ říká.

Ze všech svých aktivit má nejradši rádio. „Čím jsem starší, tím víc mě těší práce pro rozhlas. Dlouholeté covidové bezčasí způsobilo, že jsem získal to privilegium točit doma,“ vysvětlil.

Výběr partnerů u dcer už proběhl. Díky Kamilu Střihavkovi, říká Kopta

