Letní divadelní představení na Hradě je pro diváky i herce zvláštním zážitkem. Jsou něčím specifické už samotné zkoušky?

Ano, jsou, protože se zkouší v noci. Má to dva důvody. Zaprvé vás Správa Pražského hradu jindy na scénu do areálu Nejvyššího purkrabství nepustí. Ostatně zkoušet pod dohledem stovek procházejících čínských turistů by nebylo úplně příjemné.

Hraju poměrně legendární figuru příbramského fotbalu. Doufám, že mi to nepřinese nějaké komplikace.