Když se chlap nestydí udělat si legraci sám ze sebe, je plus. Humor je základ, líčí Kopta

Premium

Fotogalerie 13

Václav Kopta | foto: archiv TV Nova

Marina Pilařová
  20:00
Humor Václav Kopta nevnímá jako koření, ale jako základní stavební kámen života. A skutečně, ať narazíte na jakékoli téma, legrace nebo alespoň odlehčení si dřív nebo později v jeho větách najdou cestu. „Kdybych přišel o schopnost někoho bavit nebo si dělat legraci sám ze sebe, můj život by se rozpadl. Humor je základem všeho, co podnikám,“ říká v rozhovoru pro Týdeník Televize.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jste jednou z hlavních tváří populárního pořadu Peče celá země, u kterého diváci netrpělivě vyhlížejí další řadu. Patří tento formát i k vašim favoritům na poli televizní zábavy?
Jednoznačně! Už jen proto, že jde o milý projekt, který vzniká v harmonickém prostředí. Zámek Bon Repos, kde se Peče celá země natáčí, je úžasné místo, které má svou magii. Založil ho okolo roku 1715 hrabě Špork a my se tam s každou další řadou všichni rádi vracíme. Pořad vznikl pod hlavičkou BBC a jedná se o velmi kvalitní předlohu, která si získala mnoho fanoušků po celém světě, nejen u nás.

Myslet si, že se v sedmnácti chytnete za ruku s blondýnou a rozdělí vás až kremační pec, je hloupost. Musí pořádně zapršet, aby se zrodilo hezké ráno. Na vztah se nesmí rezignovat.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

Syn Tomia Okamury se oženil. Romantická svatba se konala na zámku v Rakousku

Ruy Okamura se oženil. Svou dlouholetou partnerku Kristínu Krafčíkovou si třicetiletý režisér vzal na romantickém zámku Haggenberg v Rakousku. Na veselce nechyběli ani hosté z herecké branže, mezi...

Jak vypadá v 53 letech sexy plavčice z Pobřežní hlídky Carmen Electra?

Herečka Carmen Electra, rodným jménem Tara Leigh Patricková, byla v 90. letech ztělesněním pojmu „it girl“. Fotila nahé fotky, hrála plavčici v seriálu Pobřežní hlídka, pózovala pro Playboy a stala...

Veronika Khek Kubařová si plní životní sen o mateřství. Narodil se jí chlapeček

Herečka Veronika Khek Kubařová (38) už před lety říkala, že být matkou je její životní sen. Ten se jí tedy nyní konečně splnil. S divadelním režisérem Pavlem Khekem (46) přivítali na světě syna.

Veronika Žilková má nový vztah. Chodí se scenáristou Ivanem Hubačem

Přestože na začátku roku říkala, že je jí dobře samotné, na jaře už o případné nové lásce trochu mlžila. Herečka Veronika Žilková (63) má nového partnera, scenáristu Ivana Hubače (72).

Když se chlap nestydí udělat si legraci sám ze sebe, je plus. Humor je základ, líčí Kopta

Premium

Humor Václav Kopta nevnímá jako koření, ale jako základní stavební kámen života. A skutečně, ať narazíte na jakékoli téma, legrace nebo alespoň odlehčení si dřív nebo později v jeho větách najdou...

22. srpna 2025

Sledujte finále Muže roku 2025. O vítězství usilují policisté, včelař i pilot

V Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě probíhá finálový večer 26. ročníku soutěže Muž roku. Dvanáct finalistů soutěží v disciplínách, jako je rozhovor, otázka od známé osobnosti, promenáda ve...

22. srpna 2025,  aktualizováno 

Scarlett Johanssonová souhlasila s rande naslepo s 12letou Ocean

Herečka Scarlett Johanssonová, známá svými rolemi v akčních trhácích, se zúčastnila unikátní akce. V rámci projektu Dodo Dream Date vyrazila na rande naslepo s dvanáctiletou Ocean, kříženkou pitbulla...

22. srpna 2025

Palestina bude mít poprvé zástupkyni na Miss Universe. Je to zodpovědnost, říká

Do soutěže Miss Universe poprvé v historii vstoupí dívka z Palestiny. Nadeen Ayoubová (27) bere účast v soutěži jako velkou zodpovědnost. Chce reprezentovat palestinský lid a ukázat jeho sílu.

22. srpna 2025  11:11

Herečka Millie Bobby Brownová s manželem Jakem Bongiovim adoptovali holčičku

Hvězda seriálu Stranger Things Millie Bobby Brownová (21) se pochlubila radostnou novinou. S manželem Jakem Bongiovim (23) přivítali do rodiny prvního potomka. Mladý pár, který se vzal v roce 2024,...

22. srpna 2025  9:17

Sletěla z koně a odblokovala si páteř. Šárku Krausovou už záda nebolí

Vlastní děti Šárka Krausová zatím nemá, ale kdo ví, jestli už není těhotná. Herečka se ke spekulacím nechce vyjadřovat, ale její volné šaty na poslední akci TV Prima naznačovaly, že by mohlo do...

22. srpna 2025  8:23

Snoubenka Cristiana Ronalda se na fotkách z pláže chlubí vypracovanou postavou

Modelka Georgina Rodriguezová (31) se s fotbalovou hvězdou seznámila před deseti lety a od té doby tvoří nerozlučný pár. O devět let mladší rodačka z Buenos Aires nedávno na sociálních sítích...

22. srpna 2025  8:05

Buďte opatrní, nabádá Šárka Volemanová. Pracovala na případu vrahů Janákových

Po smrti svého manžela se Šárka Volemanová z mediálního prostoru vytratila. Když se ale po čtyřech letech vracela, věděla zcela jasně, že se chce věnovat propagaci nových medicínských postupů, aby...

22. srpna 2025

Dua Lipa slaví 30. Zpěvačka patří mezi nejpopulárnější pophvězdy současnosti

Britská zpěvačka, skladatelka a modelka Dua Lipa, která se narodila 22. srpna 1995, patří mezi největší hvězdy současné populární hudby. Trojnásobná držitelka cen Grammy a sedminásobná držitelka Brit...

22. srpna 2025

Vlastní ToiToika i ohromná pokora. Doctor P. P. nejen o hvězdách festivalu Benátská!

Premium

Přes týden je právníkem, o víkendech často Doctorem P. P. Petr Pečený miluje „právničinu“, ale i hudbu, které je blíž také díky festivalu Benátská!, který spolupořádá. I po šedesátce to umí pěkně...

21. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kluse je mi lidsky líto, ale reagovat jsem musel, řekl u soudu žalovaný expert

Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. U první instance vysoudil zpěvák od experta omluvu za...

21. srpna 2025,  aktualizováno  14:22

Bývala jsem patologická lhářka, říká hvězda Wednesday Emma Myersová

Hvězda seriálu Wednesday v exkluzivním rozhovoru pro zářijový Cosmopolitan překvapivě otevřeně popisuje, proč se necítí slavná ani s deseti miliony sledujících, jak ji randění brzdí od práce a proč...

21. srpna 2025  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.