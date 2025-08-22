Jste jednou z hlavních tváří populárního pořadu Peče celá země, u kterého diváci netrpělivě vyhlížejí další řadu. Patří tento formát i k vašim favoritům na poli televizní zábavy?
Jednoznačně! Už jen proto, že jde o milý projekt, který vzniká v harmonickém prostředí. Zámek Bon Repos, kde se Peče celá země natáčí, je úžasné místo, které má svou magii. Založil ho okolo roku 1715 hrabě Špork a my se tam s každou další řadou všichni rádi vracíme. Pořad vznikl pod hlavičkou BBC a jedná se o velmi kvalitní předlohu, která si získala mnoho fanoušků po celém světě, nejen u nás.
Myslet si, že se v sedmnácti chytnete za ruku s blondýnou a rozdělí vás až kremační pec, je hloupost. Musí pořádně zapršet, aby se zrodilo hezké ráno. Na vztah se nesmí rezignovat.