Smrtelná nehoda Jelínka z Luneticu. Po koncertě srazil na dálnici muže

Václav Jelínek srazil čtyřicetiletého muže na dálnici D10 na 44. kilometru na místě, kde jsou při průjezdu Mladou Boleslaví proti sobě dvě benzinové pumpy.

„S Vaškem jsem mluvil. Je z toho nesmírně špatný a odmítá o celé záležitosti s kýmkoliv komunikovat,“ cituje Blesk manažera kapely Zdeňka Obhlídala. „Jediné, co mi sdělil, že se moc snažil, aby toho pána za každou cenu udržel při životě. Už teď má z toho nesmírné trauma, které si ponese až do konce života. A to i přesto, že tragédii nemohl nijak zabránit a hlavně ji nezavinil.“

Manažer dodal, že zpěvák odletěl s manželkou na Ibizu, kde se vzpamatovává ze šoku ze smrtelné nehody. „Je to to nejlepší, co mohl udělat.“

Policie informovala, že muž přecházel dálnici, kde ho nejprve v levém jízdním pruhu srazilo jedno auto. Po nárazu skončil v pravém jízdním pruhu, kde ho přejel další automobil.

Zpěvák se muže, který při srážce přišel o nohu, snažil oživovat. I přes jeho snahu a zásah přivolaných středočeských záchranářů ovšem chodec zemřel. Oba řidiči měli negativní dechové zkoušky. Nehodu nyní řeší mladoboleslavští kriminalisté.