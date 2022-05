Skočil nám pod kola, říká o nehodě Jelínkova žena. Zpěvák Luneticu nadýchal

„Nedá mi to, ale musím se vyjádřit k události, která se přihodila Vaškovi při zpáteční cestě z koncertu Leoše Mareše v O2 Aréně dne 14. května 2022, protože někteří novináři, hlavně zprávaři z TV Prima vypouští informace, které jsou vytržené z kontextu a vůbec se nezmiňují o hrdinském počínání našeho Vaška,“ začíná příspěvek na facebookové stránce Lunetic, který napsal manažer skupiny Zdeněk Obhlídal.

„Samozřejmě je Vašek z této situace zdrcený a chrání soukromí jak své, tak i celé rodiny. Informace o této události jsem dostal od Vaškovy ženy Marcely, která popisuje, jak k nehodě došlo,“ pokračuje.

„Nedalo se tomu zabránit. Byl to nějaký černě oblečený muž UK původu, který skočil Vaškovi přímo pod kola. Vůbec nebyl vidět,“ popisuje Marcela Jelínková, která muže jakožto spolujezdec prý také vůbec neviděla, ačkoliv seděla vepředu vedle manžela a dívala se na silnici.

„Byl to okamžik. Vašek duchapřítomně strhl volant. Kdybychom ho nabrali přímo, vlítl by třeba do kabiny, a to by mohl být náš konec. Vašek ale zachoval chladnou hlavu a běžel bezprostředně po střetu zpět na místo nehody. Vytáhl pána ze silnice sám a dával mu masáž srdce a poskytoval první pomoc až do příjezdu záchranářů,“ říká Jelínková.

„Byla to opravdu neskutečná a pohotová reakce! Jinak všichni přihlíželi a neudělali nic. Jen Vašek se staral, odtáhl zraněného na okraj silnice i když přitom riskoval život mezi projíždějícími auty,“ dodává.

Podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové nadýchal řidič při opakovaných dechových zkouškách hodnoty do 0,4 promile. „Řidiči jsme na místě odebrali řidičský průkaz a dopravní nehodu dále prošetřujeme. Dechová zkouška u řidičky druhého vozu byla negativní,“ uvedla pro CNN Prima NEWS Vlasta Suchánková.

Policie informovala, že muž přecházel dálnici, kde ho nejprve v levém jízdním pruhu srazilo jedno auto. Po nárazu skončil v pravém jízdním pruhu, kde ho přejel další automobil. Zpěvák se muže, který při srážce přišel o nohu, snažil oživovat. I přes jeho snahu a zásah přivolaných středočeských záchranářů ovšem chodec zemřel. Nehodu nyní řeší mladoboleslavští kriminalisté.