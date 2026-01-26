Pokorný a neuvěřitelně pracovitý, vzpomínají na Jacksona bývalí vedoucí Dismančat

Václav Flegl o souboru i rodině
KDO CHTĚL PSÁT KNIHU
Bylo to jedno z mých neskromných přání.
(Zdena: Už před lety začal sepisovat, co jsme se souborem zažili, ale také události z desetiletí předchozích.)
Asi před rokem se zápisků ujala redaktorka Vladimíra Sehnoutková, která nás přiměla všechno dotáhnout. To se naplno přidala i Zdena. Nebylo to jednoduché, protože některé věci jsme si pamatovali každý trošku jinak. Výsledkem je i po grafické stránce nádherná kniha.
Václav Flegl
Kdo by neznal Dismanův rozhlasový dětský soubor, který existuje už devadesát let a prošly jím četné osobnosti. Václav a Zdena ho vedli 25 let. O tomto tělese nyní vydali knihu Dismančata, v níž své čtvrtstoletí mapují. Václav v Českém rozhlase pracoval i jako editor či dramaturg. Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Byl halovým mistrem republiky v trojskoku.
NAŠE ODEVZDÁNÍ SE SOUBORU
Přistupovali jsme k té práci s ohromnou pokorou. Naše první smlouvy byly v rozsahu necelých jedenácti hodin týdně, ale my na to nehleděli a souborem žili. Za své peníze jsme si pořídili fax a později i počítač, abychom mohli komunikovat s cizinou, kde jsme vystupovali mnohokrát.
(Zdena: To je hlavně Václavova zásluha. Od začátku pracoval výrazně nad rámec smlouvy.)
JAK NÁS TA PRÁCE ZMĚNILA
Když jste v pozici toho, kdo může být napodobován a kdo má zodpovědnost za další směřování dětí, stanete se méně lehkovážným.
(Zdena: Soubor formoval nejen děti, nás zbavoval zlozvyků a učil nadhledu.)
DISMANČATA V NAŠÍ RODINĚ
Soubor navštěvovali oba synové. S trochou nadsázky můžeme říct, že jim nic jiného nezbývalo. Díky klukům máme šest vnoučat, pět nadšených ragbistů a jednu múzickou vnučku, která pokračuje v tradici a od letoška je členkou Dismanova souboru.
CO DĚLÁM PRO SOUBOR TEĎ
Když jsme ho v roce 2015 opustili, začal jsem vydávat měsíčník pro absolventy. V souboru se nastartovaly kariéry nejen umělců, ale i lékařů, právníků... Neumíme si představit úplně se odstřihnout.
(Zdena: Ty si to neumíš představit. Já si myslím, že už bychom soubor měli jen pozorovat.)
A vydávám i měsíčník pro nejužší rodinu.
Bude to úžasná sranda! Co měli Gagarin, Jackson a Bouček do činění s dismančaty
NÁŠ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Včera jsem přišel o půlnoci z jazzového koncertu, Zdena chvilku přede mnou z Mahlera v Obecním domě. Dnes se hodíme do gala a vyrazíme na premiéru muzikálu Ples upírů. Diriguje Michal Macourek, který třicet let doprovázel naše nastudování Brundibára. Skoro každý večer něco máme. Je skvělé, že pořád máme síly takhle pobíhat.
KOHO Z MAGAZÍNU JSEM ZRANIL
V osmdesátých letech jsem nastoupil ve Vimperku za hokejový tým novinářů. Při rozbruslení jsem vystřelil a místo branky trefil do brady vašeho editora Petra Nečadu, který tehdy samozřejmě pracoval jinde. Celou první třetinu jsem ho soucitně ošetřoval na střídačce. Petře, znovu se omlouvám.
Zdena Fleglová nejen o Michaelu Jacksonovi
NAŠE CESTA K SOUBORU
Rozhlasová redaktorka Miluše Tikalová nás přemlouvala, abychom se každý zvlášť přihlásili do konkurzu. V žertu jsme řekli, že jedině jako pár. Jenže vtip byl vzat vážně, a tak soubor začal vést tandem, což nadělalo paseku. Kdo podepisuje lejstra? Kdo zodpovídá za klíče? Ale bylo to v mnohém ku prospěchu. Děti viděly, že je běžné se názorově rozcházet, a přesto se dohodnout.
Zdena Fleglová
„Soubor formoval pozitivně nejen naše svěřence, ale i nás,“ vzpomíná Zdena na působení u „Dismančat“ v letech 1990 až 2015. Vystudovala DAMU. Působila ve Studiu Ypsilon, které sídlilo v Liberci, byla i na volné noze. S Václavem se poznali a vzali v sedmdesátých letech. Mají dva syny. Jeden se živí jako zvukař a producent, druhý je architektem.
JAKÝ BYL MICHAEL JACKSON
Skromný, pokorný a neuvěřitelně pracovitý. Žil na jevišti. Jakmile odtud vykročil, stal se z něj nenápadný člověk. Že bychom s ním mohli na jeho pražském koncertě vystupovat, jsme se dozvěděli na táboře. Možná překvapí, že ne všichni vedoucí byli pro. Co prý by tomu řekl zakladatel Disman...
ČEMU SE VĚNUJU TEĎ
Pořád učím dramatický obor na zušce v Čakovicích. Dvakrát v týdnu školím rozhlasové elévy v mluvní technice.
(Václav: A ostošest peče. Napečeno máme skoro denně.)
KDE JSME SE SEZNÁMILI
V roce 1971 Václav studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu a já chodila vedle na gymnázium v Hellichovce. Ale seznámili jsme se náhodou na brigádě na Libereckých výstavních trzích, kterou nám zařídili spolužáci. Tak se daly dohromady dvě dvojice. Spolužáci se vzali chvilku před námi. My v roce 1975, nedávno jsme oslavili zlatou svatbu.
RECEPT NA DLOUHÉ MANŽELSTVÍ
Stáří je milosrdné, už ztrácím sluch a ne všechno zaslechnu, což je pro vztah blahodárné. Drží nás pohromadě společné zájmy a přátelé. A Václavův smysl pro humor. Samozřejmě důležitá je trpělivost.
(Václav: My se dohadujeme docela často. Máme pravidlo, že když se jeden vytočí, začneme počítat jednadvacet, dvaadvacet a pak si dáme pusu.)
VÁCLAVOVA OBVYKLÁ VÝMLUVA
Promiň, já píšu. To je nejčastější odpověď na prosbu o pomoc. Když jsme bydleli v Jablonci a měli děti mrňavé, dostal nabídku psát do novin sloupky o sportovním názvosloví. Tak požádal: Nezlob se, měj se mnou strpení, já teď budu chvilku psát, pak ti to vynahradím. Už mám strpení půlstoletí.
MOJE SNY A PŘÁNÍ
Týkají se rodiny, vnoučat, ale přesto bych ráda ještě navštívila přátele v Řecku, vrátila se do Portugalska, zajela za kamarády do Francie a za vnukem do Anglie. Jenže Václav hrozně rád sedí doma u počítače.
(Václav: Letos jsem ji vzal jenom do Německa a Nizozemska.)
Bylo to nádherné. Cestou z Brabantska jsme navštívili úžasnou galerii Heleny Kröller Müller a po téhle lahůdce jsme piknikovali na vřesovištích.