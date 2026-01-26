Pokorný a neuvěřitelně pracovitý, vzpomínají na Jacksona bývalí vedoucí Dismančat

Monika Gordíková
Loni oslavili zlatou svatbu a 25 let vedli Dismanův rozhlasový dětský soubor, kterým prošly četné osobnosti. Václav Flegl (73) a Zdena Fleglová (72) v rozhovoru pro Magazín DNES zavzpomínali nejen na slavná Dismančata, ale také na vystoupení s Michaelem Jacksonem na jeho pražském koncertě v roce 1996.
Václav Flegl a jeho manželka Zdena Fleglová

Václav Flegl a jeho manželka Zdena Fleglová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Obálka knihy Dismančata
Václav Flegl a jeho manželka Zdena Fleglová
Václav Flegl a jeho manželka Zdena Fleglová
Václav Flegl a jeho manželka Zdena Fleglová
19 fotografií

Václav Flegl o souboru i rodině

KDO CHTĚL PSÁT KNIHU
Bylo to jedno z mých neskromných přání.
(Zdena: Už před lety začal sepisovat, co jsme se souborem zažili, ale také události z desetiletí předchozích.)
Asi před rokem se zápisků ujala redaktorka Vladimíra Sehnoutková, která nás přiměla všechno dotáhnout. To se naplno přidala i Zdena. Nebylo to jednoduché, protože některé věci jsme si pamatovali každý trošku jinak. Výsledkem je i po grafické stránce nádherná kniha.

Václav Flegl

Václav Flegl s manželkou

Kdo by neznal Dismanův rozhlasový dětský soubor, který existuje už devadesát let a prošly jím četné osobnosti. Václav a Zdena ho vedli 25 let. O tomto tělese nyní vydali knihu Dismančata, v níž své čtvrtstoletí mapují. Václav v Českém rozhlase pracoval i jako editor či dramaturg. Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Byl halovým mistrem republiky v trojskoku.

NAŠE ODEVZDÁNÍ SE SOUBORU
Přistupovali jsme k té práci s ohromnou pokorou. Naše první smlouvy byly v rozsahu necelých jedenácti hodin týdně, ale my na to nehleděli a souborem žili. Za své peníze jsme si pořídili fax a později i počítač, abychom mohli komunikovat s cizinou, kde jsme vystupovali mnohokrát.
(Zdena: To je hlavně Václavova zásluha. Od začátku pracoval výrazně nad rámec smlouvy.)

JAK NÁS TA PRÁCE ZMĚNILA
Když jste v pozici toho, kdo může být napodobován a kdo má zodpovědnost za další směřování dětí, stanete se méně lehkovážným.
(Zdena: Soubor formoval nejen děti, nás zbavoval zlozvyků a učil nadhledu.)

DISMANČATA V NAŠÍ RODINĚ
Soubor navštěvovali oba synové. S trochou nadsázky můžeme říct, že jim nic jiného nezbývalo. Díky klukům máme šest vnoučat, pět nadšených ragbistů a jednu múzickou vnučku, která pokračuje v tradici a od letoška je členkou Dismanova souboru.

CO DĚLÁM PRO SOUBOR TEĎ
Když jsme ho v roce 2015 opustili, začal jsem vydávat měsíčník pro absolventy. V souboru se nastartovaly kariéry nejen umělců, ale i lékařů, právníků... Neumíme si představit úplně se odstřihnout.
(Zdena: Ty si to neumíš představit. Já si myslím, že už bychom soubor měli jen pozorovat.)
A vydávám i měsíčník pro nejužší rodinu.

Bude to úžasná sranda! Co měli Gagarin, Jackson a Bouček do činění s dismančaty

NÁŠ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Včera jsem přišel o půlnoci z jazzového koncertu, Zdena chvilku přede mnou z Mahlera v Obecním domě. Dnes se hodíme do gala a vyrazíme na premiéru muzikálu Ples upírů. Diriguje Michal Macourek, který třicet let doprovázel naše nastudování Brundibára. Skoro každý večer něco máme. Je skvělé, že pořád máme síly takhle pobíhat.

KOHO Z MAGAZÍNU JSEM ZRANIL
V osmdesátých letech jsem nastoupil ve Vimperku za hokejový tým novinářů. Při rozbruslení jsem vystřelil a místo branky trefil do brady vašeho editora Petra Nečadu, který tehdy samozřejmě pracoval jinde. Celou první třetinu jsem ho soucitně ošetřoval na střídačce. Petře, znovu se omlouvám.

Zdena Fleglová nejen o Michaelu Jacksonovi

NAŠE CESTA K SOUBORU
Rozhlasová redaktorka Miluše Tikalová nás přemlouvala, abychom se každý zvlášť přihlásili do konkurzu. V žertu jsme řekli, že jedině jako pár. Jenže vtip byl vzat vážně, a tak soubor začal vést tandem, což nadělalo paseku. Kdo podepisuje lejstra? Kdo zodpovídá za klíče? Ale bylo to v mnohém ku prospěchu. Děti viděly, že je běžné se názorově rozcházet, a přesto se dohodnout.

Zdena Fleglová

Zdena Fleglová s manželem

„Soubor formoval pozitivně nejen naše svěřence, ale i nás,“ vzpomíná Zdena na působení u „Dismančat“ v letech 1990 až 2015. Vystudovala DAMU. Působila ve Studiu Ypsilon, které sídlilo v Liberci, byla i na volné noze. S Václavem se poznali a vzali v sedmdesátých letech. Mají dva syny. Jeden se živí jako zvukař a producent, druhý je architektem.

JAKÝ BYL MICHAEL JACKSON
Skromný, pokorný a neuvěřitelně pracovitý. Žil na jevišti. Jakmile odtud vykročil, stal se z něj nenápadný člověk. Že bychom s ním mohli na jeho pražském koncertě vystupovat, jsme se dozvěděli na táboře. Možná překvapí, že ne všichni vedoucí byli pro. Co prý by tomu řekl zakladatel Disman...

ČEMU SE VĚNUJU TEĎ
Pořád učím dramatický obor na zušce v Čakovicích. Dvakrát v týdnu školím rozhlasové elévy v mluvní technice.
(Václav: A ostošest peče. Napečeno máme skoro denně.)

KDE JSME SE SEZNÁMILI
V roce 1971 Václav studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu a já chodila vedle na gymnázium v Hellichovce. Ale seznámili jsme se náhodou na brigádě na Libereckých výstavních trzích, kterou nám zařídili spolužáci. Tak se daly dohromady dvě dvojice. Spolužáci se vzali chvilku před námi. My v roce 1975, nedávno jsme oslavili zlatou svatbu.

RECEPT NA DLOUHÉ MANŽELSTVÍ
Stáří je milosrdné, už ztrácím sluch a ne všechno zaslechnu, což je pro vztah blahodárné. Drží nás pohromadě společné zájmy a přátelé. A Václavův smysl pro humor. Samozřejmě důležitá je trpělivost.
(Václav: My se dohadujeme docela často. Máme pravidlo, že když se jeden vytočí, začneme počítat jednadvacet, dvaadvacet a pak si dáme pusu.)

Magazín DNES+TV

VÁCLAVOVA OBVYKLÁ VÝMLUVA
Promiň, já píšu. To je nejčastější odpověď na prosbu o pomoc. Když jsme bydleli v Jablonci a měli děti mrňavé, dostal nabídku psát do novin sloupky o sportovním názvosloví. Tak požádal: Nezlob se, měj se mnou strpení, já teď budu chvilku psát, pak ti to vynahradím. Už mám strpení půlstoletí.

MOJE SNY A PŘÁNÍ
Týkají se rodiny, vnoučat, ale přesto bych ráda ještě navštívila přátele v Řecku, vrátila se do Portugalska, zajela za kamarády do Francie a za vnukem do Anglie. Jenže Václav hrozně rád sedí doma u počítače.
(Václav: Letos jsem ji vzal jenom do Německa a Nizozemska.)
Bylo to nádherné. Cestou z Brabantska jsme navštívili úžasnou galerii Heleny Kröller Müller a po téhle lahůdce jsme piknikovali na vřesovištích.

Vstoupit do diskuse

Hvězda z Harryho Pottera chce větší ňadra

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

Manžela čeká zákrok, já bojuji se závislostí na sladkém, přiznává Alex Mynářová

Alexandra Mynářová na dovolené v Chorvatsku (2025)

Moderátorka Alex Mynářová (42) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak pečuje o sebe i svou rodinu. Své dva syny vede ke zdravé stravě a pohybu, ji samotnou prý dlouhodobě trápí závislost na cukru....

Irenku v Dědictví hrála, když jí bylo 19. Jak vypadá a co dnes dělá Šárka Vojtková

Bolek Polívka jako Bohuš a Šárka Vojtková jako Irenka ve filmu Dědictví aneb...

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Pokorný a neuvěřitelně pracovitý, vzpomínají na Jacksona bývalí vedoucí Dismančat

Václav Flegl a jeho manželka Zdena Fleglová

Loni oslavili zlatou svatbu a 25 let vedli Dismanův rozhlasový dětský soubor, kterým prošly četné osobnosti. Václav Flegl (73) a Zdena Fleglová (72) v rozhovoru pro Magazín DNES zavzpomínali nejen na...

26. ledna 2026

Nebereme to jako samozřejmost, říkají Nývltová a Ramadan o svých dvojčatech

Eddie Ramadan a Kamila Nývltová

Již brzy se stanou rodiči a hned se dočkají dvojčat. Zpěvačka Kamila Nývltová (36) a podnikatel Eddie Ramadan v dvojrozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali nejen na to, jak se seznámili. Prozradili také,...

26. ledna 2026

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

25. ledna 2026  13:56

Modelka Kendall Jennerová se vyjádřila ke spekulacím, že je na ženy

Kendall Jennerová v módní kampani pro About You (2021)

Američanka Kendall Jennerová, jedna ze sester z rodiny Kardashianových, se živí jako modelka a podnikatelka. Na internetu o ní někteří lidé psali, že před světem skrývá lesbickou orientaci, což se...

25. ledna 2026  13:06

Móda z plesu jako Brno: Dámy předvedly sexy výstřihy a šperky za miliony

Móda na Plese jako Brno (24. ledna 2026)

Ples jako Brno se od svého prvního ročníku koná ve strojírně bývalé továrny německého průmyslníka Friedricha Wanniecka. Ani letos si tuto společenskou akci v jihomoravské metropoli nenechaly ujít...

25. ledna 2026  8:22

Je větší český vlastenec než mnozí Češi, říká o brazilském umělci jeho partner

Radomír Kubík a Ricardo Hoineff

Jeden je vystudovaný ekonom a pracuje jako manažer, druhý je scénograf a umělecký sklář původem z Brazílie. Partneři Radomír Kubík (59) a Ricardo Hoineff (57) v rozhovoru pro Magazín DNES...

25. ledna 2026

Miss Universe byla jako vojna pro ženy, říká o světovém finále Michaela Tomanová

Michaela Tomanová

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová zavzpomínala na světové finále soutěže krásy. Promluvila ale také o svém výzkumu onemocněním HIV. Blondýnka se kromě práce v nemocnici věnuje modelingu a...

25. ledna 2026

Ashtona Kutchera vyhodili z kampaně pro Gucci. Byl moc tlustý

Ashton Kutcher ve filmu Líbánky (2003)

Málokdo ví, že americký herec Ashton Kutcher býval dřív modelem pro nejznámější světové značky. Občas se tak podělí o zážitky ze svých začátků. Už v devatenácti dostal nabídku pracovat pro prestižní...

24. ledna 2026  14:30

Marketér a komentátor Jakub Horák leží v nemocnici v kritickém stavu

Jakub Horák

Marketér, analytik a komentátor Jakub Horák (53) skončil v nemocnici. Podle CNN Prima News je v kritickém stavu kvůli prasklé cévní výduti.

24. ledna 2026  13:11

Talent, krása i zneužívání v rodině. Herečka Nastassja Kinski slaví 65. narozeniny

Nastassja Kinski ve filmu Nevěrně tvá (1984)

Německá herečka Nastassja Kinski, která slaví 24. ledna pětašedesátiny, se ve filmu prosadila na přelomu 70. a 80. let. Proslavily ji především hlavní role ve filmu Tess (1979) nebo v hororu Kočičí...

24. ledna 2026  10:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Při každé vraždě se diváci smáli, vzpomínal Vorlíček na „Pane, vy jste vdova!“

Iva Janžurová ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)

Snímek Pane, vy jste vdova! je podle mnohých nejlepší českou bláznivou komedií. Letos v lednu oslavil 55 let od premiéry. Jeho zrod ale nebyl bez potíží. Která scéna se musela vystřihnout a co se na...

24. ledna 2026

Jezdila rychle a bez pásu, často telefonovala, říká Boráros o zesnulé expartnerce

Monika Jákliová zemřela při tragické autonehodě. (21. ledna 2026)

Bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárose (33), podnikatelka Monika Jákliová (†31) zemřela při tragické autonehodě ve středu nad ránem na silnici mezi Velkým Mederem a Dolním Štálem v okrese...

24. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.