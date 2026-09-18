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V Praze jsem byl ztracený, chtěl jsem domů. Kariéru mi zachránila Annonce, říká Vojtko

Alida Horváthová
  17:00

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Marian Vojtko | foto: archiv Mariana Vojtka

Jeho snem byla opera. „Chtěl jsem být jako Pavarotti, ale pak se mi do cesty postavil muzikál,“ usmívá se Marian Vojtko. Rodák z Banské Bystrice vyprávěl perfektní češtinou o svých začátcích, drobných karambolech a také o setkáních, která mu změnila život. „Měl jsem obrovské štěstí na lidi,“ říká zpěvák a také pedagog s doktorandským titulem, který už šestadvacátým rokem působí v Praze.

Jaké jste měl sny, když jste studoval?
Jako student operního a koncertního zpěvu jsem zbožňoval Pavarottiho a Plácida Dominga. Byli mými idoly, toužil jsem dokázat to, co dokázali oni. A pak tu byly samozřejmě postranní zájmy jako holky, alkohol a party. Jenže mi došlo, že operní pěvec musí opravdu cvičit, a to denně čtyři pět hodin, taky chodit brzy spát, věnovat se hlasové hygieně. A to mi moc nevonělo.

Mé obecenstvo ode mě vyžaduje těžké, náročné písně a já ho nemůžu zklamat. Vyberu opravdu ty nejtěžší a pak z toho mám takovou trému, že si myslím, že to nezvládnu.

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