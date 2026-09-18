Jaké jste měl sny, když jste studoval?
Jako student operního a koncertního zpěvu jsem zbožňoval Pavarottiho a Plácida Dominga. Byli mými idoly, toužil jsem dokázat to, co dokázali oni. A pak tu byly samozřejmě postranní zájmy jako holky, alkohol a party. Jenže mi došlo, že operní pěvec musí opravdu cvičit, a to denně čtyři pět hodin, taky chodit brzy spát, věnovat se hlasové hygieně. A to mi moc nevonělo.
Mé obecenstvo ode mě vyžaduje těžké, náročné písně a já ho nemůžu zklamat. Vyberu opravdu ty nejtěžší a pak z toho mám takovou trému, že si myslím, že to nezvládnu.