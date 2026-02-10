V Noci na Karlštejně Brejchová hrát nechtěla. Změnila názor kvůli Jiráskové

Zuzana Stiboříková
  6:00
Všichni znají Janu Brejchovou z Noci na Karlštejně. Herecká hvězda však nechtěla roli vůbec přijmout. Při hlubším pohledu do její filmografie pochopíme proč.

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Noc na Karlštejně (1973) | foto: © Filmové Studio Barrandov

Kariéra Jany Brejchové začala už koncem padesátých let. Tvůrci si brzy všimli nejen její krásy, ale také výjimečného talentu a hlubokého hereckého prožitku. Poprvé se objevila ve filmu Olověný chléb z roku 1953, její kariéru však nastartovalo až drama Vlčí jáma v roce 1957 a zajímavá generační svědectví Touha (1958) a Probuzení (1959).

Vrchol pak přišel ve filmech tzv. „nové vlny“, kde mohla pracovat s nejlepšími tvůrci na silných historických či společenských tématech. Evald Schorm či Karel Kachyňa dokázali ve filmech Každý den odvahu (1964), Návrat ztraceného syna (1966) nebo Noc nevěsty (1967) beze zbytku využít nejen její fyziognomii, ale i civilní a současně dráždivý herecký projev.

Jana Brejchová ve filmu Noc nevěsty (1967)

Jana Brejchová a Jan Kačer ve filmu Každý den odvahu (1964)

Jana Brejchová a Jan Kačer ve filmu Návrat ztraceného syna (1966)

Roli Elišky chtěla odmítnout

Naopak v notoricky známé Noci na Karlštejně (1973) příliš mnoho hereckého prostoru nedostává, naopak maximum pozornosti na sebe strhává ikonická skladba Lásko má já stůňu v podání Heleny Vondráčkové a Jana Brejchová je tu vlastně jen za krásnou masku, nyvě snící po větší pozornosti svého manžela.

Není divu, že po hluboce uměleckých snímcích ze šedesátých let přistupovala k některým pop-kulturním projektům s výhradami a roli v Noci na Karlštejně nechtěla přijmout: „Neviděla jsem v nabídce od Zdeňka Podskalského herecky nic podnětného. Měla jsem za to, že by to měla dělat Helena Vondráčková, že to bude vypadat lépe, když pěvecké party zpívá,“ cituje matku Tereza Brodská ve své monografii.

Tehdy zasáhla Jiřina Jirásková, celoživotní kamarádka Jany Brejchové a současně partnerka Zdeňka Podskalského: „Ona měla původně hrát paní Ofku, ale ani tenhle film jí komunisti nedovolil. Přesto byla ke mně velkorysá a dodnes si pamatuji, jak řekla: Jsi hloupá, že to nechceš dělat, vy dva s Bróďou byste jako král a královna byli pro diváky skvělí,“ pokračují vzpomínky Jany Brejchové z knihy Terezy Brodské: „A tak jsem se zastyděla. Že já pohrdám muzikálem, zatímco Jiřina, která chtěla tak strašně moc hrát a nemůže, mě přemlouvá, ať to vezmu.“

Jana Brejchová v Noci na Karlštejně (1973). Roli Ofky nakonec hrála Slávka Budínová

Osmdesátá léta a návrat k charakterním rolím

Zatímco snímky ze šedesátých let dnes znají hlavně filmoví fajnšmekři, většina současných diváků má Janu Brejchovou spojenou hlavně s Nocí na Karlštejně či komedií Hodíme se k sobě, miláčku…?, které televize pravidelně opakují. Řadí tak Janu Brejchovou do škatulky bývalé sexbomby, která je na plátně hlavně kvůli efektnímu vzhledu.

Návrat k zajímavým rolím pak přišel až s koncem sedmdesátých let, kdy se s grácií přehrála do charakterních rolí a opět dokázala, že je dobrá herečka a krásná žena i bez nalepených řas a blonďatých loken. Vytvořila několik psychologicky zajímavých postav ve filmech Jehla (1982) nebo Citlivá místa (1987) či v dramatu z konce druhé světové války Zánik samoty Berhof (1983). Do řady z nich pak promítla vlastní bolestná traumata pracující matky a ženy, která se musí vyrovnávat se stárnutím, únavou a citovou i profesní krizí.

Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Vstoupit do diskuse

Ples sezóny v Obecním domě: Kdo doprovodil Arabelu a kdo další slavné dámy?

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...

Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chappell Roan připnula látku na bradavky

Móda na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Asi neodvážnější model na cenách Grammy měla americká zpěvačka Kayleigh Rose Amstutzová, která vystupuje pod jménem Chappell Roan. Když sundala lehounký plášť, odhalila netradiční uchycení horního...

Jsi trapná! Přetahovanou rivalek o Saudka u soudu zachytily kamery

Obžalovaná Sára Saudková (v barevných šatech) drží svou rivalku a poškozenou...

V kauze fotografky Sáry Saudkové obžalované kvůli fyzickému napadení své rivalky přišel v pondělí k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako svědek druh stíhané umělkyně Samuel Saudek. Ten má zároveň poměr...

V Noci na Karlštejně Brejchová hrát nechtěla. Změnila názor kvůli Jiráskové

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Noc na Karlštejně (1973)

Všichni znají Janu Brejchovou z Noci na Karlštejně. Herecká hvězda však nechtěla roli vůbec přijmout. Při hlubším pohledu do její filmografie pochopíme proč.

10. února 2026

Já jsem ta blbá a ségra je ta hnusná, směje se Patricie Solaříková

Patricie Solaříková

Herečka Patricie Solaříková (37) se v talkshow 7 pádů Honzy Dědka rozpovídala nejen o své rodině, ale i o hereckých rolích a sociálních sítích. Přiznala mimo jiné, že pokud je její sestra Linda „ta...

10. února 2026

Tomáši Maštalírovi se v Česku daří. Bere ale role Dykovi a Rašilovovi

Tomáš Maštalír na premiéře filmu Když se zhasne (5. února 2026)

Je příjemným osvěžením vidět v českých filmech pohlednou slovenskou tvář, jakou je například Tomáš Maštalír. Tím spíš, když herectví, jako v tomto případě, nezaostává za vzhledem. Komu ale slovenská...

10. února 2026

Jana Brejchová prožívala před kamerou vlastní manželskou krizi s Brodským

Vlastimil Brodský a Jana Brejchová ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)

Hráli manželský pár, který se po deseti letech ocitá ve slepé uličce. Vztah Jany Brejchové a Vlastimila Brodského přitom rovněž směřoval k neodvratnému konci.

9. února 2026  16:54

Youtuber Jirka Král s manželkou Karolínou přišli o miminko

YouTuber Jirka Král

Youtuber Jirka Král se spolu se svou manželkou Karolínou svěřili sledujícím na sociálních sítích s velmi bolestnou zprávou. Přišli o miminko. Karolína Králová uvedla, že i když k tragédii došlo ve...

9. února 2026  15:50

Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026

Show Survivor Česko & Slovensko odhalila letošní soutěžící. V Dominikánské republice se o titul šampiona, výhru 2,5 milionu korun a automobil Suzuki e-Vitara utkají výrazné osobnosti z velmi...

9. února 2026  12:17

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

9. února 2026  11:07

Pravá nebo falešná? Kylie Jenner upoutala pozornost ovocnou podprsenkou

Kylie Jenner zaujala při propagaci svého nového kosmetického produktu odvážným...

Kylie Jenner (28) znovu dokázala, že v umění upoutat pozornost patří mezi absolutní špičku. V nejnovější kampani k jednomu ze svých kosmetických produktů se objevila v modelu, který způsobil na...

9. února 2026  9:40

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

9. února 2026  8:30

Učit dceru nejde. Po třech hodinách jsem s ní vyrazil dveře, říká otec Hany Kusnjerové

Hana Kusnjerová a její otec Ivan Kusnejr

Herečku Hanu Kusnjerovou (41) znají diváci jako Ladu v Ordinaci v růžové zahradě, Lenku ze seriálu Polabí nebo Valerii ze Zlaté labutě. Vedle herectví se věnuje také dabingu a produkci. V rozhovoru...

9. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Nevím, jestli jsem bohatá nebo ne. Herci to mají jinak, říká Lucie Zedníčková

Lucie Zedníčková (Brno, 11. února 2023)

I ona přišla oslavit dvacáté výročí existence online Věštírny, kterou provozuje kartářka Iveta Vojtová. Jenomže na rozdíl od její majitelky a většiny pozvaných hostů Lucie Zedníčková se o budoucnost...

9. února 2026

Dominique Alagia na dovolené zkolabovala. Skončila jsem na kapačkách, popsala

Domi Alagia

Dominique Alagia (20) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o svém kolapsu v Dominikánské republice, kde skončila s vysokými horečkami v nemocnici na kapačkách. Influencerka se rozpovídala také o novém...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.